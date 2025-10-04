Foligno, 4 ott. 2025 – Un nuovo protagonista scalpita tra le scuderie della Quintana. Si tratta di un purosangue irlandese di cinque anni che andrà ad arricchire il parco cavalli del rione Croce Bianca. L’animale è già a disposizione del portacolori biancorosso Lorenzo Melosso, insieme alla commissione tecnica, per preparare al meglio le prossime sfide in piazza.

Intanto l’Ente Giostra Quintana guarda già al futuro e lavora al calendario del 2026, anno speciale che segnerà gli 80 anni della manifestazione.

Tre le giostre in programma: la Sfida di giugno, quella estiva tra luglio e agosto e la Rivincita di settembre. Un’edizione che si annuncia memorabile: per l’appuntamento estivo è attesa la presenza del Presidente della Repubblica, insieme a personalità di spicco della politica e del mondo istituzionale.

