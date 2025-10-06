Una tre-giorni di vino, cibo e musica accoglierà la diciannovesima tappa di Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia”

Spello, 6 ott. 2025 – Si terrà a Spello, il celebre borgo dei fiori, il diciannovesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto quest’anno l’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Il tour, promosso sin dal 2021 dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzato da Valica S.p.a e si avvale, per la tappa umbra, del patrocinio del Comune di Spello e della Camera di Commercio dell’Umbria in qualità di partner istituzionale dell’iniziativa.

Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio.

Venerdì 10, Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre, in Piazza della Repubblica a Spello, troverete una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali e regionali a quelle di cantine provenienti da altre regioni italiane come Sicilia, Abruzzo, Puglia, Tr

Spazio anche al food con un’area dedicata dove verranno proposte specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, fritti della tradizione, lasagne ai porcini, zuppa di legumi, bocconcini di cinghiale, strapazzata al tartufo.

L’evento si arricchirà di musica dal vivo tra cui:

Original CRB Band – cover band di Castiglione del Lago che porta in scena il celebre repertorio Rock, Blues e Country dei Creedence Clearwater Revival (sabato 11 ottobre, Piazza della Repubblica)

Zero Alkimia –concerto di musica anni 80/90 e 2000 (domenica 12 ottobre)

“Borgo diVino in Tour” si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti enogastronomici più apprezzati a livello nazionale – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO e BU Events di Valica S.p.A.

Per l’edizione 2025 puntiamo a superare le 70.000 presenze, portando il nostro format in 22 tappe, per un totale di 66 giorni di evento e oltre 1000 etichette in degustazione, con un’importante novità: per la prima volta il tour toccherà 2 nuove destinazioni fuori dai confini nazionali, il borgo di Le Castellet in Francia e la Repubblica di San Marino. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici dei Borghi più belli in Italia. In ogni tappa non mancheranno eventi di approfondimento culturale e musicale, pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori e renderla ancora più coinvolgente. Borgo diVino in Tour è un progetto di promozione territoriale che mette in rete borghi, produttori e territori, creando valore e visibilità per le realtà ”

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà nel centro storico di Spello, a Piazza della Repubblica nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 10 ottobre: dalle 18 alle 23

Sabato 11 ottobre: dalle 00 alle 23.00

Domenica 12 ottobre: dalle 00 alle 22.00

All’interno del Borgo verrà tracciato inoltre un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/spello oppure direttamente in loco.

“Siamo lieti di ospitare, per il quarto anno consecutivo, una tappa di Borgo diVino in Tour, un evento che arricchisce il nostro calendario delle iniziative e promuove la valorizzazione del territorio attraverso l’eccellenza enogastronomica italiana – dichiara Rosanna Zaroli, Assessore con delega alla promozione turistica – La presenza di questa manifestazione conferma la vocazione turistica della nostra città e la capacità di attrarre iniziative di qualità, in grado di coniugare tradizione e promozione locale. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto nuovamente Spello, certi che anche quest’anno sarà un appuntamento apprezzato da cittadini e visitatori”.

(2)