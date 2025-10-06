Bastia Umbra, 6 ott. 2025 – Domenica 12 ottobre 2025 anche Bastia Umbra partecipa alla giornata nazionale della campagna “IO NON RISCHIO – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi naturali come alluvioni e inondazioni, l’appuntamento è presso il gazebo informativo dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra che vi aspetteranno dalle 9 alle 18 presso il nuovo Polo Commerciale di Bastia Umbra, Piazza Luigi Pirandello.

L’evento, che si inserisce nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, vedrà l’allestimento di un punto informativo, interviste, dirette social, giochi, sorprese e altre attività tutte incentrate sul rischio idrogeologico che caratterizza il territorio di Bastia Umbra. Tra le attività più apprezzate dai cittadini sarà possibile trovare la “Linea del Tempo”, una raccolta dei principali eventi storici che hanno colpito il nostro territorio insieme anche a giochi e gadget per i più piccoli.

Migliaia di volontarie e volontari di protezione civile, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

IO NON RISCHIO è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. IO NON RISCHIO è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con la collaborazione di molteplici organismi pubblici e privati. Sito ufficiale www.iononrischio.gov.it.

Per restare aggiornato sugli eventi nel tuo territorio e per scoprire il programma dettagliato della giornatra segui la pagina Io Non Rischio – Bastia Umbra su:

Per maggiori informazioni numero whatsapp della Protezione Civile di Bastia Umbra – 3280411077. Vi aspettiamo!

