L’appuntamento è mercoledì 8 ottobre nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”

Perugia, 6 ott. 2025 – Sarà Federico Buffa, accompagnato dalle note del pianoforte di Alessandro Nidi, ad aprire la stagione Sanfra 2025/2026 dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia.

In scena, mercoledì 8 ottobre alle 21, l’atteso “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan” (produzione Music and Arts).

Michael Jordan, un giocatore iconico come pochissimi altri nella storia dello sport mondiale. Le sue prodezze sul parquet dal 1984 al 2003 sono state linfa e traino della sua narrazione una volta diventato imprenditore, proprietario di uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo.

Quando arriva nella Lega riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli Nba e a infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte però la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche.

La stagione, che sarà presentata sempre l’8 ottobre ma alle 10 nel salone d’Apollo di palazzo della Penna, è promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

(1)