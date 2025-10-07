Assisi, 7 ott. 2025 – A Petrignano di Assisi non mancherà nemmeno quest’anno l’appuntamento con il Petrignano Cross, che festeggia la sua prestigiosa quindicesima edizione domenica 12 ottobre. La gara, sebbene di livello regionale, si è ormai ritagliata un’importanza centrale nell’ambito dell’Adriatico Cross Tour (circuito di dieci gare che lega l’Umbria all’Abruzzo, alle Marche e all’Emilia Romagna), conquistando credibilità e partecipazione anche al di fuori dei confini regionali.

Con questa manifestazione si rinnova il felice connubio tra l’Adriatico Cross Tour e la collaudata organizzazione dell’Unione Ciclistica Petrignano. Nel tempo, la competizione ha animato diversi angoli del territorio: dalle caratteristiche viuzze del borgo ad entrambe le sponde del fiume Chiascio, senza dimenticare gli abbinamenti di rilievo, come l’importante tappa del Giro d’Italia Ciclocross ospitata nell’autunno del 2013.

Si prospetta un’edizione 2025 di successo e di grande rilevanza, in virtù dell’assegnazione dei titoli di campione regionale FCI Umbria e di campione provinciale FCI Perugia per le categorie agonistiche e amatoriali, ad eccezione di esordienti donne e allieve donne.

Il percorso di gara, interamente sterrato e della lunghezza di circa 2 chilometri, è allestito come sempre sui prati esterni all’Hotel La Torretta, situati sulla riva sinistra del fiume Chiascio.

In questa area è concentrato tutto il quartier generale dell’evento che offre ampi spazi per i parcheggi, l’area lavaggio bici e le premiazioni.

Agonisti e amatori sono suddivisi in diverse batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia dai 40 anni in su, master di terza fascia dai 50 in su, master di quarta fascia dai 60 in su, master donne (tutte), juniores, under 23 ed élite donne alle 9:30 (durata 40 minuti). Altro start per élite, under 23 e master di prima fascia under 40 alle 10:30 (60 minuti) e in contemporanea lo short track giovanissimi. Una pausa per consentire le premiazioni delle prime due batterie, la verifica iscrizioni e prove tracciato per le ultime gare giovanili dalle 11:40 alle 12:10. Si riprende con esordienti e allievi uomini e donne alle 12:20 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 12:30 (20 minuti) premiazioni ultime gare a partire dalle 13:00. Tale programma potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdì 10 ottobre (ID Gara 178497). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html sempre entro le 24:00 del 10 ottobre.

