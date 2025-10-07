Gubbio, 7 ott. 2025 – Un gesto apparentemente banale, una tanica da 25 litri. Ma dietro c’erano i soldi dei cittadini.

Un agente della polizia locale di Gubbio è stato denunciato per peculato dopo essere stato sorpreso a fare rifornimento utilizzando la carta carburante di servizio, quella intestata al Comune. In pratica, benzina gratis a spese dell’ente pubblico.

A far scattare l’indagine non è stata una segnalazione esterna, ma lo stesso comando della polizia locale di Gubbio, che ha notato movimenti sospetti e ha deciso di rivolgersi direttamente alla Procura di Perugia. Da lì, le indagini sono state affidate all’aliquota carabinieri della polizia giudiziaria.

I militari, dopo una serie di verifiche tecniche e servizi mirati, hanno trovato riscontri concreti: l’agente è stato visto in divisa, con l’auto di servizio, mentre si fermava a una stazione di rifornimento. Ma invece di riempire il serbatoio del veicolo comunale, ha fatto benzina in una tanica da 25 litri. Pagamento regolare… se non fosse che la carta utilizzata era quella del Comune di Gubbio.

I carabinieri lo hanno seguito fino a casa, dove l’uomo ha depositato la tanica nel retro del garage. È lì che è scattato il fermo, in flagranza di peculato. La tanica, con dentro i 25 litri di benzina è stata sequestrata. L’agente è stato denunciato.

Un episodio che ha scosso il comando eugubino e che getta un’ombra amara su chi, per mestiere, dovrebbe far rispettare la legge.

