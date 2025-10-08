Foligno, 8 ott.2025 – Il centro storico di Foligno si appresta a vivere di nuovo l’evento ‘Foligno in Fiore’, in programma domenica 12 ottobre. “E’ una giornata dedicata alla bellezza, alla cultura e ai sapori autentici dell’Umbria – sottolinea l’assessore Elisabetta Ugolinelli – le vie si vestono a festa e i negozi restano aperti.

Per l’occasione saranno aperti al pubblico dalle 16,30 gli atri di Palazzo Cibo Nocchi, in via Mazzini 60, e di Palazzo Barnabò, alle Conce, due gioielli architettonici che custodiscono secoli di storia e arte. In entrambi i palazzi sarà possibile seguire le spiegazioni date dall’architetto Alessandro Balucani.

I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera elegante e suggestiva di questi spazi arricchiti da allestimenti floreali che ne esalteranno la magia. Sarà un pomeriggio alla riscoperta della città attraverso arte, natura e gusto, un percorso emozionale tra petali, vecchie pietre e calici di vino per rendere omaggio all’autunno e alla bellezza di Foligno.

Ma “Foligno in Fiore” non è solo una festa di colori: è un gesto collettivo tra rioni, commercianti volontari., è la voce di chi ama questa città, è un atto di amore verso la nostra città. Ogni balcone decorato, ogni angolo abbellito, ogni vetrina curata è un messaggio silenzioso: questo luogo è nostro e merita rispetto”.

