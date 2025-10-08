Per la Presidente della Regione “ha permesso di terminare i lavori in meno di 4 anni. Segnale della rinascita della Valnerina e con essa di tutte le aree interne, centrali nella nostra azione amministrativa”

Perugia, 08 ottobre 2025 – Si è svolta al Salone d’Onore di Palazzo Donini la presentazione degli eventi previsti per il 30 e 31 ottobre prossimo, in occasione della riapertura della Basilica di San Benedetto di Norcia alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, del sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, dell’ad di Eni Servizi, Ledvin Zardin, e con il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione, Guido Castelli, in videocollegamento da Roma.

I lavori per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia – è stato spiegato – hanno avuto inizio il 16 dicembre del 2021, sono stati suddivisi in due lotti funzionali, il primo dei quali ha visto la consegna dei lavori con tre mesi di anticipo sulla scadenza prevista, mentre il secondo ha registrato, oltre alle maestranze della ditta Cobar che hanno eseguito i lavori, la partecipazione fattiva di Eni Servizi. I fondi per la sua ricostruzione sono giunti per 6 milioni di euro dalla Commissione europea, per 4 milioni dalla struttura commissariale post sisma e 5 milioni da Eni, che ha ricoperto il ruolo di sponsor tecnico.

“La data che segnò la scossa più forte, quella che determinò davvero il crollo della Basilica – ha spiegato la presidente della Regione Stefania Proietti – diventa la data della rinascita, diventa la data di riapertura, una data ambiziosa, che poco meno di un anno fa ci siamo posti con l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, come traguardo de raggiungere. Posso dire che in questi 10 mesi non ho mai dubitato che ce l’avremmo fatta, grazie al lavoro straordinario fatto dalle donne e dagli uomini del nostro Ufficio Speciale per la Ricostruzione, gli ingegneri Gianluca Fagotti e Stefano Nodessi, da quanti hanno lavorato senza sosta e grazie anche alla presenza costante in loco della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che ci ha permesso di volta in volta di superare celermente i passaggi autorizzativi che si rendevano necessari”.

“Si tratta di una rinascita che premia la straordinaria resilienza della popolazione colpita – ha proseguito la presidente Proietti – che dà un segnale forte per la ripartenza completa del turismo e dell’economia locale e che segnerà un’ulteriore accelerazione anche sul fronte della ricostruzione privata. Non siamo al termine chiaramente, ci sono ancora tante case da ricostruire, ci sono tante persone che devono riconquistare la loro vita, c’è la scuola che deve essere terminata, ci sono i luoghi della vita, della socialità, dello sport, ma ora stiamo lavorando con una velocità che non avevamo. Siamo certi che dal 30 ottobre questa velocità aumenterà ancora perché noi vogliamo arrivare al prossimo anno, a 10 anni dal sisma, con la maggior parte dei lavori conclusi. Si tratta di una ricostruzione esemplare sotto il profilo della celerità e della sicurezza, che vuole significare l’attenzione che la mia giunta sta dando a questa e a tutte le altre aree interne della nostra regione, che non saranno lasciate indietro, ma anzi valorizzate con le loro caratteristiche e aspetti peculiari”.

“La riapertura della Basilica di San Benedetto – ha dichiarato l’arcivescovo Renato Boccardo – deve essere innanzitutto un messaggio di speranza per quanti ancora sono fuori dalle loro abitazioni, il messaggio che le macerie non avranno la meglio e che la vita e la socialità stanno ripartendo. Testimonia inoltre come l’unione faccia la forza, mettendo insieme competenza, volontà, passione ad un unico fine. Quando le istituzioni collaborano tra loro, e con i privati, si riescono a centrare anche gli obiettivi più ambiziosi. Rimette infine al centro dell’attenzione dell’intero continente europeo il messaggio di San Benedetto, quell’”Ora et labora” che collega spiritualità e operatività, proponendo un’unità autenticamente umana, che supera i soli aspetti economici o politici”.

“Non abbiamo solo recuperato la Basilica – ha confermato in videocollegamento il commissario straordinario Guido Castelli – l’abbiamo restituita alla comunità più solida e più sicura, grazie alle competenze professionali in campo, prodotte anche dalle università umbre. Non ricostruiamo dov’era e com’era, noi costruiamo meglio: questo è il messaggio che diamo non solo in riferimento alla Basilica, ma a tutte le 1200 chiese e uffici di culto che stiamo via via riparando, avendo cura di rispettarne il pregio, ma anche di assicurarne la solennità. In questi giorni sta andando in discussione il riconoscimento di Umbria e Marche come Zona economica speciale e sono sicuro che quanto verrà previsto sarà in grado di accompagnare la ricostruzione e la ripresa economica della Valnerina e delle tante aree interne che caratterizzano le due regioni”.

“Come primo cittadino di Norcia – ha dichiarato il sindaco Giuliano Boccanera nell’illustrare il ricco panorama di eventi che accompagneranno la riapertura – ho l’onore di restituire ai nursini la loro Basilica, ma oltre ad essa, nel giro di un anno, completeremo anche i lavori della sede del Comune e del teatro cittadino. Con la speranza di riportare presto tutti i nostri figli nelle loro case. Per noi questo è fondamentale: spingere la ricostruzione privata e ritornare a vivere completamente la nostra città”.

All’interno di un ricco cartellone di eventi ed incontri, che si snodano dall’8 ottobre a 2 novembre, i momenti salienti saranno:

Giovedì 30 ottobre

ore 16,30 – presso la sala Digipass di Norcia

“Presentazione dei lavori di restauro della Basilica”

Venerdì 31 ottobre

ore 15.00 – da porta Romana alla Basilica di San Benedetto

Sfilata con i Gonfaloni dei Comuni dell’Arcidiocesi di Spoleto. Norcia e rappresentanza del Corteo storico di San Benedetto

ore 16.30 – Basilica di San Benedetto

Solenne celebrazione eucaristica con dedicazione della Basilica

ore 18.00 – piazza San Benedetto

Accensione dell’installazione luminosa

