La presentazione del progetto nel Palazzo comunale sabato 11 ottobre alle ore 10

Spello, 8 ottobre 2025 – La prevenzione rappresenta il primo passo concreto verso il raggiungimento dell’obiettivo di un benessere psico-fisico ottimale per una vita più sana e longeva. In quest’ottica, il Comune di Spello, in collaborazione con la USL Umbria 2, promuove una serie di giornate dedicate alla prevenzione, che si svolgeranno presso il Centro di Salute di Spello il 13, 14 e 18 ottobre.

Gli appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, mirano a diffondere la cultura della prevenzione attraverso percorsi informativi e attività di screening medico. Il progetto, dal titolo “La salute comincia dalla prevenzione”, sarà presentato ufficialmente sabato 11 ottobre 2025, alle ore 10.00, presso la Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello con la partecipazione di esperti del settore medico e rappresentanti delle istituzioni locali. Ad aprire i lavori saranno l’assessore con delega alla sanità Enzo Napoleoni e il sindaco Moreno Landrini, che porteranno i saluti istituzionali e ribadiranno l’impegno dell’Amministrazione comunale per la tutela della salute pubblica.

Seguiranno gli interventi di alcuni esperti della USL Umbria 2, figure di riferimento nei rispettivi ambiti: la dottoressa Debora De Angelis, direttore responsabile del Centro SSD Screening Oncologico, insieme alla dottoressa Chiara Cappuccini, dirigente medico dello stesso centro, offriranno un approfondimento sul ruolo fondamentale degli screening oncologici; il dottor Gianluca Savarese, medico cardiologo, interverrà sul tema della prevenzione cardiovascolare.

Infine, la dottoressa Maria Luisa Picchio, endocrinologa, parlerà dell’importanza della prevenzione in ambito metabolico ed endocrino. A concludere i lavori sarà il dottor Pietro Stella, direttore dei distretti della USL Umbria 2, che evidenzierà le strategie e le prospettive future della prevenzione sanitaria sul territorio.

“La prevenzione rappresenta un momento di fondamentale importanza per la salute dei cittadini – sottolinea l’assessore Napoleoni – non solo per il valore informativo, ma anche per l’offerta concreta di prestazioni medico-diagnostiche gratuite, rese possibili grazie a una sanità pubblica accessibile e di qualità”.

Le giornate dedicate alla prevenzione si svolgeranno presso il Centro di Salute di Spello secondo il seguente calendario: lunedì 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, e martedì 14 ottobre, dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà possibile eseguire la valutazione del rischio sviluppo diabete. Sabato 18 ottobre, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sarà dedicato allo screening oncologico, con esecuzione di Pap Test e test per HCV; tutte le prestazioni verranno prestate da personale sanitario specializzato dipendente della Usl 2.

