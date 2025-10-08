Durante i servizi, particolare attenzione è stata dedicata agli immobili dismessi o in stato di abbandono
Terni, 8 ott. 2025 – Nella mattinata odierna la Questura di Terni ha coordinato una nuova operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e delle situazioni di illegalità diffusa.
Il dispositivo, guidato dal Sost. Commissario Massimiliano Ruggeri, ha visto impegnate pattuglie della Polizia di Stato – Ufficio Immigrazione, Squadra Volante e Divisione P.A.S. –, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Terni, con il supporto dell’A.S.L. per i controlli di natura amministrativa e sanitaria.
I servizi, iniziati alle prime ore della mattina, hanno interessato le principali aree sensibili del capoluogo: la Stazione ferroviaria e zone limitrofe, il centro storico e le aree periferiche. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, verifiche su esercizi commerciali e attività di contrasto all’immigrazione irregolare.
I risultati conseguiti:
- 82 persone controllate, di cui 20 cittadini extra U.E.;
- 27 veicoli controllati;
- 2 posti di controllo attivati;
- 3 esercizi commerciali sottoposti a verifica;
- 1 sanzione amministrativa per assenza di SCIA relativa alla vendita di prodotti non alimentari;
- 2 provvedimenti in materia di immigrazione, di cui:
- 1 espulsione emessa dal Prefetto di Terni, con accompagnamento presso C.P.R.;
- 1 ordine di allontanamento emesso dal Questore di Terni a seguito di rigetto della richiesta di protezione internazionale.
Durante i servizi, particolare attenzione è stata dedicata agli immobili dismessi o in stato di abbandono, al fine di prevenire fenomeni di occupazioni abusive e degrado urbano, nonché ad aree segnalate da cittadini e istituti scolastici.
