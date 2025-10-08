Durante i servizi, particolare attenzione è stata dedicata agli immobili dismessi o in stato di abbandono

Terni, 8 ott. 2025 – Nella mattinata odierna la Questura di Terni ha coordinato una nuova operazione straordinaria di controllo del territorio denominata “Alto Impatto”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e delle situazioni di illegalità diffusa.

Il dispositivo, guidato dal Sost. Commissario Massimiliano Ruggeri, ha visto impegnate pattuglie della Polizia di Stato – Ufficio Immigrazione, Squadra Volante e Divisione P.A.S. –, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Terni, con il supporto dell’A.S.L. per i controlli di natura amministrativa e sanitaria.

I servizi, iniziati alle prime ore della mattina, hanno interessato le principali aree sensibili del capoluogo: la Stazione ferroviaria e zone limitrofe, il centro storico e le aree periferiche. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, verifiche su esercizi commerciali e attività di contrasto all’immigrazione irregolare.

I risultati conseguiti:

82 persone controllate, di cui 20 cittadini extra U.E.;

27 veicoli controllati;

2 posti di controllo attivati;

3 esercizi commerciali sottoposti a verifica;

1 sanzione amministrativa per assenza di SCIA relativa alla vendita di prodotti non alimentari;

2 provvedimenti in materia di immigrazione, di cui: 1 espulsione emessa dal Prefetto di Terni, con accompagnamento presso C.P.R.; 1 ordine di allontanamento emesso dal Questore di Terni a seguito di rigetto della richiesta di protezione internazionale.



Durante i servizi, particolare attenzione è stata dedicata agli immobili dismessi o in stato di abbandono, al fine di prevenire fenomeni di occupazioni abusive e degrado urbano, nonché ad aree segnalate da cittadini e istituti scolastici.

