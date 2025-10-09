Sindaco Zuccarini esprime “vicinanza”

Foligno, 9 ott. 2025 – Nel pomeriggio un automobilista, italiano, in piazza della Pace, nel corso di un controllo di una pattuglia della Polizia Locale ha aggredito un suo componente, nel corso di una discussione.

L’uomo è stato denunciato per rifiuto di dare le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il rappresentante della Polizia Locale ha fatto ricorso alle cure dei sanitari con una prognosi di 5 giorni.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza all’agente aggredito, che ho già provveduto a contattare personalmente – ha detto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – e cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio della comunità. Questa Amministrazione Comunale sarà sempre al loro fianco e faremo di tutto per consentirgli di operare al meglio”.

