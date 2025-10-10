Tensione in condominio vicino a via Piave per il giovane vestito di nero: interviene la Polizia che lo trova con coltello e cocaina

Foligno, 10 ott. 2025 – Ieri mattina il personale della Polizia di Stato di Foligno, all’esito di un intervento effettuato in un condominio non distante da via Piave, ha denunciato un 23enne, già noto alla Polizia per i reati di minacce e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I poliziotti del Commissariato di P.S. erano stati allertati da alcuni condomini, infastiditi dal fatto che un giovane, completamente vestito di nero, aveva iniziato a bussare insistentemente alle porte dei vari appartamenti, con ciò recando disturbo alle persone ivi presenti.

Sul posto, la Volante ha subito individuato e sottoposto a controllo il 23enne, che è apparso in stato di agitazione e non in grado di fornire alcuna spiegazione in merito al proprio comportamento.

Sottoposto a perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello e di una lama a punta, nonché di un involucro contenente poco meno di un grammo di cocaina.

Pertanto, una volta condotto in Commissariato e redatti gli atti di rito, il 23enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto, con le accuse di molestia o disturbo alle persone e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, nei suoi confronti è scattata la segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

