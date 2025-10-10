Evento tra scienza, cultura e accessibilità

CORCIANO, 10 ott. 2025 – Prenderà il via venerdì 17 ottobre alle 9.30, alla Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, la presentazione, con conseguente donazione, del fumetto inclusivo “Fauna selvatica in città: se la conosci la rispetti”, realizzato nell’ambito dell’omonimo progetto promosso da Arpa Umbria.

L’iniziativa, coordinata dalla dottoressa Rosalba Padula, responsabile delle attività sulla biodiversità dell’agenzia, vedrà la partecipazione delle autorità comunali, tra le quali Giordana Tomassini (assessore con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente), e di rappresentanti di Enti e associazioni impegnati nei temi dell’inclusione e della disabilità visiva.

A seguire, alle 10.30, si svolgerà un momento di formazione dedicato ai bibliotecari sulla lettura inclusiva e l’uso di strumenti accessibili per utenti con bisogni comunicativi speciali.

Il fumetto sarà disponibile per la consultazione e il prestito presso la biblioteca. È stato realizzato in due versioni accessibili: una con font ad alta leggibilità per ipovedenti; una in braille e tattile, particolarmente innovativa, realizzata con tecniche sperimentali e texture progettate per la lettura attraverso il tatto.

L’opera è il risultato di un laboratorio creativo che ha coinvolto l’illustratore Antonio Vincenti (Sualzo) insieme agli studenti dell’Itts Alessandro Volta di Perugia e dell’Istituto comprensivo per ciechi di Assisi. Un esempio concreto di divulgazione scientifica inclusiva, capace di unire rigore, creatività e attenzione alla diversità.

Il progetto “Fauna selvatica in città: se la conosci la rispetti” nasce da un’idea di Arpa Umbria, con il sostegno della Fondazione Perugia e la collaborazione di numerosi enti e associazioni locali. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sulla biodiversità urbana e promuovere buone pratiche di convivenza con la fauna selvatica, sempre più presente negli spazi urbani e periurbani.

«La nostra amministrazione sostiene con convinzione progetti che uniscono inclusione, cultura e rispetto per l’ambiente – le parole dell’assessore Tomassini – La biblioteca diventa così un luogo dove tutti possono trovare strumenti per conoscere, crescere e partecipare alla vita della comunità».

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scienza, cultura, educazione e sociale, offrendo strumenti accessibili e coinvolgenti per costruire una cittadinanza più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

