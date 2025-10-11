L’intervento del Segretario regionale Edoardo Pannacci e del Responsabile dipartimento affari esteri Leonardo Missinato

Perugia, 11 ottobre 2025 – Forza Italia Giovani Umbria, attraverso una nota a firma del Segretario regionale, Edoardo Pannacci, e Leonardo Missinato, Responsabile regionale del Dipartimento Affari Esteri, esprime profonda soddisfazione per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, coraggiosa leader dell’opposizione venezuelana, simbolo di resistenza pacifica contro la dittatura comunista di Nicolas Maduro.

Machado rappresenta una delle figure più emblematiche del coraggio civile in America Latina, una donna che ha saputo unire un’opposizione profondamente frammentata attorno a un principio fondamentale: la difesa della democrazia e delle libere elezioni.

Costretta alla clandestinità, ostacolata da un regime autoritario comunista che ha cancellato ogni garanzia democratica, Machado non ha mai smesso di battersi per il diritto del popolo venezuelano a vivere in libertà. La sua elezione a simbolo della pace da parte del Comitato per il Nobel è un riconoscimento a chi combatte, senza armi, per la libertà di un’intera nazione.

Suscita invece sconcerto e indignazione la reazione della sinistra italiana. Le parole di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non solo tradiscono una visione ideologica miope, ma rivelano ancora una volta la storica ambiguità di certa sinistra quando si tratta di condannare regimi autoritari che si proclamano “progressisti” ma opprimono i propri cittadini. È inaccettabile che ci si indigni non per la repressione,

le carcerazioni e i brogli elettorali della Venezuela comunista, ma per il fatto che Maria Corina Machado sia una donna di idee liberali. L’auspicio è che i vertici umbri delle forze che compongono la coalizione di sinistra-centro prendano le distanze dalle gravi affermazioni enunciate da Bonelli e Fratoianni.

Un plauso va invece al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ricevuto pubblicamente il ringraziamento personale di Maria Corina Machado per il suo costante impegno a sostegno del popolo venezuelano. L’Italia, grazie alla guida di Tajani, ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta della storia.

Forza Italia Giovani Umbria continuerà a sostenere ogni battaglia per la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Il Nobel a Maria Corina Machado non è solo un premio a una persona, ma un segnale potente che la comunità internazionale non si piega al silenzio, all’indifferenza e ai regimi di qualsiasi tipo.

