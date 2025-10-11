Petrignano (Pg), 11 ott. 2025 – A Petrignano d’Assisi spetta l’onore di aprire ufficialmente la stagione del ciclocross nell’ambito del circuito Adriatico Cross Tour. La quindicesima edizione, in programma domenica 12 ottobre, è come sempre curata materialmente dall’Unione Ciclistica Petrignano che, anche questa volta, ha predisposto l’evento con la consueta attenzione ai minimi dettagli.

Il percorso di gara, che si sviluppa per 2.000 metri lungo la sponda sinistra del fiume Chiascio, ha inizio sul prato antistante l’Hotel La Torretta. Dopo un breve rettilineo, i corridori si immettono in un “fettucciato” su prato e sterrato, caratterizzato dall’alternanza di tratti veloci e tratti lenti, con brusche frenate e ripartenze. A metà percorso è posizionato il box bidirezionale, mentre il tracciato si snoda attraverso un ampio prato lungo il fiume e un fitto ciliegeto.

L’agonismo e lo spettacolo sono garantiti dai 209 iscritti, giunti in larga parte dall’Umbria e dalle regioni vicine (Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana ed Emilia Romagna). Il grande richiamo è dovuto anche all’importanza dell’evento che assegna i primi punteggi dell’Adriatico Cross Tour ed anche i titoli regionali FCI Umbria e provinciali FCI Perugia per tutte le categorie agonisti e master, ad eccezione di donne esordienti e donne allieve.

Confermato il cronoprogramma come da clichè organizzativo: juniores uomini, master di seconda fascia dai 40 anni in su, master di terza fascia dai 50 in su, master di quarta fascia dai 60 in su, master donne (tutte), juniores, under 23 ed élite donne alle 9:30 (durata 40 minuti). Altro start per élite, under 23 e master di prima fascia under 40 alle 10:30 (60 minuti). Una pausa per consentire le premiazioni delle prime due batterie, la verifica iscrizioni e prove tracciato per le ultime gare giovanili dalle 11:40 alle 12:10. Si riprende con esordienti e allievi uomini e donne alle 12:20 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 12:30 (20 minuti) premiazioni ultime gare a partire dalle 13:00. Tale programma potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Presso l’Hotel La Torretta avranno luogo le premiazioni e ci sarà la possibilità di usufruire del pranzo a prezzo convenzionato. Spogliatoi e docce saranno fruibili presso il campo sportivo in via del Samaritano, predisposte cinque aree di parcheggio autovetture nelle vicinanze del campo gara.

AVVISO IMPORTANTE VIABILITA’ LOCALE

Per la concomitante Marcia della Pace Perugia-Assisi ci saranno problemi per la viabilità ordinaria dalle 8:30 di domenica 12 ottobre nella zona di Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli. Chi deve raggiungere Petrignano d’Assisi, con provenienza da Foligno, potrebbe trovare difficoltà ad attraversare in quelle zone. L’organizzazione consiglia vivamente tutti i partecipanti, gli accompagnatori e gli addetti ai lavori di prendere la strada statale 318 di Valfabbrica uscendo a Petrignano, onde aggirare il percorso della Marcia della Pace ed evitare problemi con la chiusura al traffico veicolare. Lo stesso discorso vale anche per il ritorno.

