Domani l’Ordine umbro e il Cnop alla Marcia della pace PerugiAssisi

PERUGIA, 11 ott. 2025 – – Con il convegno Pacifica-Mente, che si è svolto con successo ieri a Perugia, si è chiusa l’edizione 2025 di Psicologia Umbria Festival, dedicato quest’anno al tema della pace. I 44 incontri distribuiti sul territorio umbro hanno visto la partecipazione di tanti professionisti psicologi e cittadini.

Il convegno conclusivo ha raccolto l’anima di tutto il Festival, approfondendo i temi valoriali sottostanti alla relazione fra benessere psicologico, pace e comunità. Sono stati preziosi gli interventi di esperti di chiara fama, come la professoressa Patrizia Patrizi, Ordinaria di psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa all’Università di Sassari e la professoressa Niki Petrocchi, fondatrice e presidente di Compassionate Mind Italia. Significativo poi l’intervento della dottoressa Luciana Di Nunzio sul rapporto fra natura, uomo e pace.

Le letture di Aldo Capitini, come un filo rosso, hanno attraversato tutta la mattinata. Aldo Capitini è l’ideatore della Marcia della pace, che domani vedrà l’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della regione Umbria, insieme al CNOP e a tutte e tutti gli psicologi e le psicologhe che vorranno partecipare, presente, per la pace.

