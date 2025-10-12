Circolava in bici in Largo Carducci e, visti i Carabinieri che si accingevano a controllarlo, ha abbandonato il velocipede, scappando a piedi e tentando di sbarazzarsi della droga

Foligno, 12 ott. 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne, italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato nello svolgimento di un servizio volto al contrasto del particolare fenomeno, a seguito di movimenti sospetti tenuti dal 21enne, il quale circolava con la propria bici in Largo Giosuè Carducci e che, visti i militari che si accingevano a controllarlo, ha abbandonato il velocipede, scappando a piedi in una via adiacente, laddove i Carabinieri lo hanno inseguito e fermato.

Lo stesso ha cercato di sbarazzarsi, gettandoli, di 15 involucri di droga, di cui 8 di crack (4.40 g circa) e 7 del tipo cocaina (4.6 g circa), per un totale di circa 9 g., poi recuperati e sequestrati, insieme alla somma di 110 euro in contanti, rinvenuti indosso addosso al giovane, ritenuta costituire provento dell’attività illecita.

Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per la suddetta ipotesi delittuosa e, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), informato nel senso, è stato collocato presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Foligno, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Al termine dell’udienza tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato e l’interessato è stato condannato ad una pena di mesi 8 di reclusione e 2000 euro di multa.

