Perugia, 12 ott. 2025 – È partita questa mattina, domenica 12 ottobre 2025, la Marcia Perugia-Assisi per la Pace e la Fraternità. Migliaia di persone si sono ritrovate ai Giardini del Frontone di Perugia, da dove, alle 9 in punto, è cominciato il lungo cammino verso Assisi.

Una fiumana di volti, striscioni, passi e speranze che ancora una volta attraversano l’Umbria per lanciare un messaggio universale di pace. Sessantaquattro anni fa, il 24 settembre 1961, Aldo Capitini guidava la prima marcia, destinata a diventare un simbolo. In “In cammino per la pace”, lo stesso Capitini scriveva: “C’è stato chi ha detto che la Marcia Perugia-Assisi era così bella che è irripetibile. Ma come si potrebbe non correre il rischio di farne di meno belle, se esse devono adempiere a un compito importante?”

Un pensiero che oggi risuona con forza tra i partecipanti: la bellezza della marcia non sta nella perfezione, ma nella sua necessità. Sta in ogni passo che sceglie di opporsi alla guerra, in ogni voce che invoca fraternità.

Dal Frontone alle colline di Assisi, la marcia continua — come allora, come sempre — per ricordare che la pace non è un evento, ma un cammino.

(4)