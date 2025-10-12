86 persone (di cui 30 straniere) identificate e 28 sanzioni amministrative ad auto e motorini che invadevano i marciapiedi

Terni, 12 ott. 2025 – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante nell’ambito del piano “Movida Sicura”, volti a garantire sicurezza e vivibilità nelle aree cittadine più frequentate durante il fine settimana.

Nella serata di sabato 11 ottobre, la Polizia di Stato insieme con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ha effettuato controlli mirati nel centro cittadino e lungo le principali vie di accesso alla movida.

Nel corso del servizio, diretto dal Commissario Federico Di Folco, sono state identificate 86 persone (di cui 30 straniere) e controllati 22 veicoli, con l’elevazione di 28 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

In particolare, diverse auto e scooter sono stati sanzionati per sosta sul marciapiede o in aree vietate, spesso davanti a passi carrabili o in zone di fermata riservata. Una cattiva abitudine, purtroppo diffusa, che ostacola il passaggio dei pedoni e compromette il decoro urbano.

Durante i controlli è stato inoltre verificato un esercizio pubblico, risultato aperto oltre l’orario consentito, con conseguente segnalazione agli uffici competenti.

Le pattuglie hanno presidiato le principali vie del centro – da piazza Tacito a largo Ottaviani, fino a via Cavour e via Carrara – svolgendo un’azione di prevenzione e vigilanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La serata della movida si è svolta regolarmente e non si sono registrati eccessi

