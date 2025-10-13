Foligno, 13 ott. 2025 – In occasione della Mezza Maratona di domenica 19 ottobre, in programma nel centro storico di Foligno con partenza alle 9,30 da Piazza della Repubblica, è stata adottata un’ordinanza per disciplinare traffico e sosta.
Dalle 9,30 verrà sospesa la circolazione lungo tutto il percorso della gara. In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 14 di sabato 18 ottobre alle 13 di domenica 19 ottobre nelle seguenti vie:
Via Passeggiata dei Canapè; Via Ciri; Via Madonna delle Grazie; Via Cairoli; Piazzetta del Suffragio.
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 20 di sabato 18 ottobre fino alle 13 di domenica 19 ottobre nelle seguenti vie:
Via Bolletta; Via Oberdan; Via Mazzini; Via Chiavellati (tratto da Via Cairoli a Via S. Caterina).
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 13 di domenica 19 ottobre nelle seguenti vie:
Via Infraportas; Via Battisti (tratto da Porta San Felicianetto a Porta Ancona); Viale Mezzetti; Via F. Ottaviani; Via R. Sanzio; Via Sicilia; Via Molise; Via Sportella Marini; Via Montello; Via dei Mille; Via Meneghini; Piazza Faloci; Piazza San Domenico; Via Marconi.
E’ istituito il divieto di transito all’interno del cento storico domenica 19 ottobre dalle 8,300 fino al termine della manifestazione nei seguenti incroci:
a Piazzale Cantarelli il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con Via S.Maria Infraportas e Via Madonna delle Grazie;
in Via Garibaldi il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con Via Bolletta e Via Oberdan;
a Piazzale Firenze il traffico sarà interdetto all’altezza dell’incrocio con il Ponte della Liberazione.
Si autorizza il transito dei veicoli diretti al posto di Guardia Medica Servizio di Continuità Assistenziale sito in Via Caduti di Nassiriya con il seguente percorso Via XX Settembre/Piazza San Giacomo/Via Corso Nuovo/ Via Meneghini/ Via dell’Ospedale.
E’ istituito il divieto di transito domenica 19 ottobre dalle 9.30 fino al passaggio della corsa podistica nelle seguenti vie:
in Via Palombaro all’incrocio Via Oslavia
Via Palombaro con deviazione traffico in Via Oslavia;
in Viale Roma all’incrocio rotatoria Viale Roma;
Via 3 Febbraio con deviazione traffico in Via 3 Febbraio direzione Cimitero Centrale;
in Via 3 Febbraio con deviazione traffico in Via S. Maria in Campis;
nel Sottopasso Allende all’incrocio con Via Paolini con deviazione traffico in Via Paolini;
in Via Piave all’incrocio con Via Gorizia con deviazione traffico in Via Gorizia;
in Viale Ancona all’incrocio con la rotatoria variante Nord;
in Via Sportella Marini all’incrocio con la rotatoria variante Nord.
Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica, saranno istituiti opportuni sbarramenti atti alla deviazione del traffico veicolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.
