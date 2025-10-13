Terni, 13 ott. 2025 – Nuovo appuntamento nella Capitale con il subbuteo tradizionale agonistico sportivo . Domenica 19 ottobre 2025 a Roma in zona Balduina presso la location del Centro Sportivo in miniatura in via Filippo Nicolai n 76 ,e’ in programma la storica e prestigiosa ” Coppa Lazio ” .
L’ evento è organizzato dalla Federazione Sportiva italiana calcio tavolo Sezione regione Lazio in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.
La prima edizione di questo trofeo fu disputato a Roma nel lontano 1980 .
Si prevede un buon numero di partecipanti da varie località della regione , tra cui Roma , Viterbo, latina e Frosinone, non solo .
Dalla città dell’ acciaio da Terni sarà Presente il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club pugliese rossoblù Subbuteo Taranto.
Si giocherà su panni originali veloci Astropitch subbuteo con porte in plastica pali quadrati zeugo .
Le partite saranno tutte arbitrate , i tempi di gioco saranno 15 minuti, per un totale di 30 minuti esatti a partita .
E’ un torneo molto ambito e importante nel circuito di gioco della Fisct Lazio , ci sarà una nutrita presenza dei maggiori top player romani della disciplina del calcio in miniatura tradizionale .
Il calcio d’ inizio si prevede verso le 9 circa , Il commento di Perotti : ” partecipare a un torneo storico e importante del subbuteo romano come “la Coppa Lazio ‘ ti trasmette le motivazioni per dare il massimo impegno sul tappeto verde per raggiungere risultati degni di nota .
Anche per questa competizione Marco giocherà con le miniature rossoverdi della Ternana ” Le Fere ” per dimostrare il suo attaccamento alla città di Terni e ai suoi colori , per festeggiare sul panno verde i 100 anni di vita delle magiche “FERE “.
