Cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno tornano protagoniste dal 17 al 19 ottobre

San Giustino, 14 ottobre 2025 – Un’occasione unica per degustare i prodotti tipici del territorio. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno tornano protagoniste a San Giustino con la diciannovesima edizione della fiera “Sapori & Mestieri – Brisce de Corposano”.

“La manifestazione si presenta con tante iniziative collaterali e novità, organizzate grazie alla collaborazione delle associazioni locali, delle scuole e degli artisti del territorio – racconta l’assessora alla Cultura, Loretta Zazzi -. Non mancheranno le vetrine degli antichi mestieri, che offriranno uno sguardo sul passato, ricreando antiche tradizioni artigianali che arricchiranno il centro storico con i loro colori e profumi.

La fiera si articolerà in una nuova location, ovvero quella della stazione e di Viale Fabbrini, spazi rivisitati con cura, arricchiti da tanti punti di intrattenimento che confermano e rinnovano la forte sinergia tra territorio, comunità e associazioni”.

Tra le novità di quest’anno, la Piazza dei bambini, iniziativa dell’Officina dell’Espressività che, nelle giornate di sabato e domenica, proporrà uno spazio aperto con attività sportive, giochi e intrattenimenti per i più piccoli.

“San Giustino – conclude Zazzi – si prepara a vivere un lungo week end denso di eventi culturali e iniziative enogastronomiche pensati per vivacizzare il paese e accogliere molti visitatori”.

