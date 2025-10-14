Perugia, 14 ott. 2025 – La Prefettura di Perugia e Umbra Acque Spa hanno sottoscritto ieri un protocollo di ‘partenariato pubblico-privato’ contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della sicurezza e della legalità, relativo alle attività nel settore idrico svolte dalla società del gruppo Acea, in attuazione del protocollo quadro nazionale, siglato il 19 luglio 2023 dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e dall’amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo.

Alla firma, avvenuta nella sala Giunta della Prefettura, erano presenti il Prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, il presidente di Umbra Acque Filippo Calabrese e il responsabile della Struttura Security di Acea, Domenico Vozza.

Il Prefetto Zito, nell’esprimere il proprio apprezzamento per la meritoria iniziativa, ha ricordato l’importanza di un progressivo e costante innalzamento dei livelli di legalità, per il quale protocolli di sicurezza e legalità rappresentano un efficace e collaudato strumento.

“La legalità – ha sottolineato il Prefetto – rappresenta un valore in sé, a cui va sempre informata l’azione amministrativa e per la quale vanno poste in essere tutte le attività possibili, sia da parte della componente pubblica che da quella privata”.

L’amministratrice delegata Buonfiglio, da parte sua, nel manifestare il proprio plauso al protocollo, evidenzia come lo stesso si collochi in un percorso di legalità avviato da tempo dal gestore, a maggiore tutela di tutti gli stakeholders sia pubblici che privati.

Al riguardo, anche il Presidente Calabrese ha rinnovato l’impegno della società a mantenere alti i livelli di attenzione verso ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità, anche attraverso un attento esame dell’efficacia degli standards di sicurezza.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse del protocollo, gli stessi riguardano la prevenzione e il contrasto di irregolarità negli appalti; il contrasto e la prevenzione di attentati alle infrastrutture essenziali, al sistema informatico e agli impianti idrici, fognari e di depurazione in gestione ad Umbra Acque. Il documento si pone in continuità con il percorso costante di trasparenza verso gli stakeholder e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dell’ambiente che caratterizza la società partecipata che gestisce il servizio idrico per i comuni della provincia di Perugia. In tal senso sono previste iniziative di informazione e formazione del personale e di sensibilizzazione dell’intera filiera di fornitura, in aggiunta alle verifiche di regolarità di legge.

