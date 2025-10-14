Perugia, 14 ott. 2025 – Sabato 18 ottobre a Piazza Italia – Perugia dalle 10 in poi bambini, studenti, famiglie e cittadinanza potranno partecipare alla “Festa per la scuola pubblica e democratica” usufruendo di molteplici attività laboratoriali, di gioco e di narrativa per grandi e piccini.

Una giornata dedicata alla scuola democratica che si svolgerà in tantissime piazze cittadine del territorio nazionale, organizzata dal Tavolo nazionale per la scuola della Costituzione che conta più di 35 associazioni aderenti.

A Perugia le associazioni CIDI Perugia, MCE e Proteo Fare Sapere Umbria hanno promosso per questa giornata una festa per la scuola a cui hanno aderito più di 12 associazioni di categoria e del terzo Settore, impegnate a difendere la scuola pubblica e democratica dalla la visione che emerge dalle ultime decretazioni ministeriali che hanno avuto il loro culmine con il documento sulle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Un documento che segna un ritorno al passato in cui la trasmissione delle conoscenze rappresenta la via prioritaria di apprendimento per i giovani, generando selezione, emarginazione, abbandono scolastico per coloro che non hanno “talenti” espliciti o condizioni socio-economiche e culturali che li promuovano.

Un documento che basa il processo di insegnamento/apprendimento sull’autorità del docente, definito Magister nella sua funzione di detentore unico del sapere, sminuendo il ruolo dialogico e compartecipante della comunità classe, come insieme di soggetti che democraticamente interagiscono e cooperano.

Un documento che rende marginali i grandi temi planetari, quali la sostenibilità ambientale, i fattori di degrado socioculturale, la violenza di genere, i fenomeni migratori, le guerre. Temi questi che sono la realtà in cui vivono i nostri studenti.

Un documento che ha ricevuto critiche da organi istituzionali quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e financo del Consiglio di Stato che sottolinea la mancanza di dati documentati per originare un ribaltamento delle Indicazioni 2012.

Questi fattori ci inducono a pensare che sia dovere di tutti i cittadini, delle associazioni professionali, del mondo accademico ed istituzionale a dovere ribaltare il senso del futuro della scuola.

La giornata sarà pertanto dedicata alla scuola democratica che sia sotto il segno dell’art.3 della Costituzione e cioè che metta in atto tutte le strategie utili all’abbattimento degli ostacoli che possano sfavorire l’accesso all’istruzione e all’educazione di un individuo.

Alle ore 11.30 la festa culminerà con la sottoscrizione di adesione al Presidio provinciale per la scuola, presso la sala Rinascita – Fondazione Pietro Conti, piazza della Repubblica 71, alla presenza degli Assessori delle Istituzioni locali, Fabio Barcaioli, Francesca Pasquino e Francesca Tizi e introdotta da un intervento del prof. Giuseppe Bagni esperto Cidi e formatore a livello nazionale.

Il documento a cui hanno già aderito, oltre le tre associazioni promotrici, Fondazione Pietro Conti, ANPI, Papaveri rossi/ARCI, Emergency, Legambiente, Libera, Auser, FLC- CGIL, Con lo sguardo di Don Lorenzo Milani, Green Heart, Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, ULA, UDU

– studenti medi e universitari.

Ass.ni promotrici

Cidi Perugia – Anna Locchi 3393130811

Movimento di Cooperazione Educativa – Marco Pollano – Proteo Fare Sapere Umbria – Alberto Stella

