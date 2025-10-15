Arrivano le “Storie (gentili) del Bosco” di Bruna Suglia. La magia della letteratura per l’infanzia incontra l’incanto di Palazzo della Corgna

Castiglione del Lago, 15 ott. 2025 – Domenica 19 ottobre alle ore 17.00, la Sala del Teatro ospiterà la presentazione del libro per bambini “Storie (gentili) del Bosco” di Bruna Suglia, in arte LaBrunilde: dieci racconti che invitano a riscoprire il potere dell’immaginazione e della gentilezza, capaci di parlare a bambini e adulti di tutte le età.

Un volume che raccoglie dieci racconti brevi capaci di parlare non solo ai bambini, ma anche agli adulti che conservano dentro di sé uno sguardo incantato sul mondo. Un viaggio narrativo tra boschi incantati, creature magiche e incantesimi delicati, dove la fantasia si intreccia alla forza della gentilezza.

Il pubblico sarà accompagnato dall’autrice in un percorso fatto di domande e suggestioni: Cosa succederebbe se sbagliassi qualche ingrediente per i tuoi incantesimi?

E se una volpe ritrovasse un quaderno e una penna che hai dimenticato nel bosco? Se un’aquila ti facesse partecipe del suo volo solitario?

Se una bambina consolasse un terribile fantasma? Se potessi indossare un gioiello realizzato da una fata del bosco?

Se potessi sognare di essere re? Tra gioielli di fate, sogni di re e incontri sorprendenti, i racconti di Bruna Suglia invitano a riscoprire l’importanza della fantasia, della gentilezza e del legame con la natura.

L’evento sarà presentato dalla Cartolibreria Materazzi con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago.

Un pomeriggio per immergersi insieme nel Bosco e nelle storie di Mama Luna, alla scoperta della magia nascosta nelle piccole cose.

Ingresso libero.

(2)