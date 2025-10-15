Perugia, 15 ott. 2025 – Prosegue al CERP della Rocca Paolina il programma di Velimna 2025 dal titolo “Artisti e artigiani in Etruria”. Dopo il successo della presentazione dei libri di martedì nella sala Convegni del CERP giovedì 16 ottobre alle 16.30, sarà presentato il volume “Atti del convegno Velimna 2024 – Il Mito in Etruria”.

Fedeli alla tradizione gli organizzatori puntualmente presentano gli atti del convegno dell’anno precedente, una chicca che è molto apprezzata dagli studenti e dagli studiosi. La presentazione, ore 16.30, è curata da Luana Cenciaioli. A seguire Roberto Guerra presenterà il “Tour virtuale della Mostra”, una novità che si deve alla collaborazione del Gruppo Giovani di Velimna, subito entrati nel meccanismo di una manifestazione che ormai, da tempo, ha valicato i confini dell’Umbria e dell’Italia per la soddisfazione del presidente Antonello Palmerini e dei suoi più stretti collaboratori del consiglio direttivo della pro ponte. Venerdì 17, ore 16.30, Alessandro Migliorati curerà la conferenza “Gli Etruschi sotto lo sguardo dei Preraffaelliti: la lunga stagione perugina degli Etruscans”.

