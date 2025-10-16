Perugia, 16 ottobre 2025 – A seguito degli approfondimenti investigativi effettuati dal personale della Polizia di Stato di Perugia, scaturiti dai disordini avvenuti la sera dello scorso 11 ottobre al Luna Park di Pian di Massiano a Perugia, il 15enne, che era stato arrestato per il reato di rapina commessa ai danni di due coetanei e denunciato per il reato di rapina aggravata commessa a danni di altri tre giovani, è stato, altresì deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina aggravata posta in essere nei confronti di altri quattro giovani e per il reato di percosse.

Dagli accertamenti effettuati dal personale delle Volanti, infatti, è emerso che le giovani vittime del primo episodio di rapina erano in realtà sette e non tre.

È emerso, inoltre, che uno dei sopracitati giovani, dopo essere stato perquisito dal 15enne, non avendo niente al seguito da consegnare, è stato violentemente percosso con dei pugni al volto.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale dei Minorenni, su richiesta della Procura della Repubblica, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai delitti contestatigli, ha convalidato l’arresto applicando al 15enne la misura del collocamento presso una comunità educativa fuori Regione.

“La Questura di Perugia, alla luce dei recenti episodi di criminalità giovanile nell’area del Luna Park di Pian di Massiano, ascrivibili ad un unico autore, ha ulteriormente rafforzato i servizi di prevenzione e controllo del territorio nell’area, intensificando le attività di vigilanza, anche con pattugliamenti appiedati e l’impiego di personale in borghese, nelle fasce orarie e nei giorni di maggiore affluenza. La costante presenza delle pattuglie della Polizia di Stato, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, infatti, ha consentito di intervenire tempestivamente e arrestare il presunto responsabile, confermando l’impegno quotidiano della Questura nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare con determinazione ogni forma di illegalità” – così il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio.

