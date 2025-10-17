Gubbio, 17 ott. 2025 – Una tragedia ha scosso Gubbio nella serata di ieri, 16 ottobre. Lungo la variante della Pian d’Assino, all’altezza dell’uscita Gubbio Est, un terribile incidente ha spezzato la vita di Matteo Panfili, un ragazzo eugubino di appena diciotto anni.

Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto tre auto. Una Bmw e una Fiat Punto si sono ribaltate dopo l’impatto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato frontale. Il tratto di strada, a doppio senso di marcia, è da tempo segnalato dagli automobilisti per la sua pericolosità.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco di Gubbio, i Carabinieri, il 118 e gli operatori dell’Anas. Per Matteo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Altri due giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

La città è sotto choc. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre Gubbio piange l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto.

