Trevi, 17 ottobre 2025 – Il terzo fine settimana dell’Ottobre Trevano accende il borgo con uno dei momenti più attesi: la 61ª Mostra Mercato del Sedano Nero e la Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia, in programma domani sabato 18 e domenica 19 ottobre. Un’esperienza di gusto, tradizione e comunità che trasforma la città in un grande palcoscenico all’aria aperta.

Il sedano nero di Trevi è un’eccellenza locale, coltivato nella specifica zona delle “Canapine”, con tecniche che richiedono grande cura e dedizione — tanto che l’ortaggio è riconosciuto come presidio Slow Food. La “Mostra Mercato” vede esporre i migliori esemplari da parte dei produttori — i cosiddetti “Sedanari” — in una competizione che valorizza qualità, forma, vigore e presentazione. In contemporanea, la Sagra della Salsiccia affianca il sedano nero in un connubio del gusto legato alle antiche pratiche contadine e norcine: salumi, carni e ricette locali arricchiranno l’offerta gastronomica.

Programma del weekend

Venerdì 17 ottobre. Ore 21.00, Teatro Clitunno: Sipario d’Ottobre – La stanza di Veronica, a cura della Compagnia dell’Arca.

Sabato 18 ottobre. Ore 15.00, da Conad via Gramsci (Borgo Trevi): Trekking alla scoperta delle zone di produzione del Sedano Nero con visita alla chiesa di Pietrarossa. Chef in erba – Sedano a tavola, tributo al grande gastronomo Angelo Paracucchi, con piatti a base di sedano e ingredienti locali. Ore 16.00-22.00, Piazza Mazzini: Anteprima mostra mercato e sagra, con esposizione dei produttori, degustazioni e animazioni. Ore 18.00-19.30, Villa Fabri: Masterclass Trebbiano Spoleto – storia, evoluzione, assaggi (10 €, posti limitati). Ore 20.20-23.40, centro storico: Scene di vita medievale, con figuranti e ricostruzioni ambientali.

Domenica 19 ottobre. Ore 9.00-20.00, Piazza Mazzini: 61ª Mostra Mercato del Sedano Nero e Sagra della Salsiccia (servizio navetta e parcheggio presso Conad Borgo Trevi). Ore 10.00, partenza trekking da Conad: percorso tra i campi del sedano con guida e approfondimenti. Ore 12.00, in piazza: premiazione del miglior produttore di sedano nero. Ore 15.00, Villa Fabri: Masterclass – “Cuore di Trevi: Sedano Nero ripieno tra olio e salsiccia”. Ore 16.00, Piazza Garibaldi: lancio della mongolfiera con il tema “Racconta cos’è per te l’Ottobre Trevano”. Ore 17.00, centro storico: esibizione della Banda Musicale di Trevi e ulteriori Scene di vita medievale.

Un weekend di valore e atmosfera

Questo terzo weekend dell’Ottobre trevano non è solo una festa gastronomica, ma un’occasione di scoperta del territorio, attraverso itinerari, cucina, cultura e leggenda. Il mercato con i banchi dei produttori immersi tra i vicoli, le degustazioni, le gare, i momenti musicali e teatrali renderanno Trevi un borgo vivo, accogliente, vibrante di radici ma anche proiettato verso nuove narrazioni. Partecipare alla Mostra Mercato e alla Sagra significa assaporare l’anima della festa: gustare sedano nero con salsiccia, ascoltare il racconto dei coltivatori, camminare tra gli orti sospesi, assistere a ricostruzioni d’epoca e vivere una festa condivisa.

Info e programma completo su www.ottobretrevano.it

(2)