Il 18 e 19 ottobre mostra mercato, lavorazioni in notturna e tanti laboratori

Piegaro, 16 ottobre ‘25 – Torna per il fine settimana del 18 e 19 ottobre a Piegaro, l’Opera dei vetrai.

All’interno della Festa della castagna, si riscopre anche questo fine settimana di ottobre la magia della lavorazione del vetro. Vetrai da tutta Italia ed Europa portano la loro pregiata arte all’interno del Museo del vetro di Piegaro.

Il programma della manifestazione prevede la mostra mercato artigianale dove gli stessi vetrai espongono le loro pregiate lavorazioni, lavorazione del vetro alla fornace anche in notturna e la possibilità di prendere parte a laboratori e lezioni di lavorazione del vetro per adulti e bambini. All’interno del museo, aperto con ingresso gratuito, sarà possibile anche ammirare le opere delle sculture Mirco Guardabassi, che dà vita ad un altro pregiato materiale, il metallo, esplorando tematiche attuali.

I laboratori e le lezioni sono prenotabili ai numeri del museo e sono a pagamento.

Intorno al museo dove si svolge l’opera dei vetrai sarà possibile gustare caldarroste e dolci fatti con le castagne.

