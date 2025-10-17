Due appuntamenti: alle 17 spettacolo teatrale “E il modo ancor m’offende” a seguire talk sull’argomento

Solomeo (Pg) 18 ottobre ‘25 – Si terrà domenica 19 ottobre al Teatro Cucinelli di Solomeo alle ore 17 l’evento “Un faro sul silenzio” che sarà diviso in due parti.

La prima vedrà protagonista lo spettacolo “E il modo ancor m’offende”, liberamente tratto da “Ferite a morte” di Serena Dandini a cura di Terzo Tempo Teatro con la Regia di Massimiliano Burini e le partecipazione attrici Pina Antolini, Ornella Ciani, Carla Cicioni, Isabella Pacini, Gabriela Tomassoni, M. Cristina Vipera.

La seconda parte prevede un talk, condotto da Cristina Gatti, Viceconsigliera di Parità della Provincia di Perugia, con: Francesco Mangano, Assessore alla Cultura del Comune di Corciano, Ester di Napoli, Commissione Nazionale di Parità AIC, Giulia Romano, Associazione Libera…mente Donna, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Perugia.

L’evento, che vuole accendere un faro sulla consapevolezza e l’impegno contro la violenza di genere, ha il patrocinio della Provincia di Perugia ed è promosso da AICS Comitato Provinciale Perugia, con il patrocinio dei Comuni di Perugia e Corciano.

