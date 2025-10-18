La 41esima edizione per l’evento che celebra l’autunno con un ricco cartellone di eventi. L’incontro mercoledì 22 ottobre alle 12 nella sala Fiume di Palazzo Donini

Perugia, 18 ott. 2025 – Torna il tradizionale appuntamento con la Festa del bosco, in programma nel borgo altotiberino di Montone da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre.

L’evento, tra le più suggestive manifestazioni umbre del periodo, celebra l’autunno in un tripudio di profumi e colori, valorizza le piccole produzioni autoctone, i prodotti del bosco e del sottobosco, con un ricchissimo programma di iniziative che accompagnano la mostra mercato per le vie del borgo.

I dettagli della 41esima edizione saranno illustrati mercoledì 22 ottobre alle 12 nella sala Fiume di Palazzo Donini, a Perugia, da Mirco Rinaldi, sindaco di Montone e presidente del Gal Alta Umbria, David Gonfia e Sara Volpi, rispettivamente assessore alla cultura e al turismo del Comune di Montone, e Matteo Montanari, direttore del Gal Alta Umbria.

Saranno presenti, inoltre, all’incontro Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, e la consigliera regionale Letizia Michelini.

