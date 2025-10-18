Perugia, 18 ott. 2025 – La notte, nel cuore dell’Università di Perugia, è stata squarciata da un urlo. Poi il silenzio, rotto solo dalle sirene. Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è stato trovato morto nel parcheggio del Dipartimento di Matematica, in via Pascoli. Quando i soccorritori sono arrivati, poco dopo le quattro del mattino, non c’era più nulla da fare: il giovane giaceva a terra, colpito al petto da una coltellata.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con una lite tra due gruppi di ragazzi. Parole, spintoni, poi la lama che affonda e la fuga nel buio. Una discussione per futili motivi degenerata in tragedia.

Cumani, di origini albanesi ma residente a Fabriano, nelle Marche, era arrivato a Perugia con alcuni amici per trascorrere una serata come tante. Incontrano altri giovani, probabilmente stranieri residenti in città, e lo scontro diventa fatale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi, insieme al pubblico ministero Gemma Miliani e al medico legale Laura Verdelli. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza per risalire agli autori dell’aggressione. Sembra che a sferrare la coltellata mortale sia stato un solo ragazzo.

Dai primi accertamenti e dall’audizione dei testimoni presenti, è emerso che a seguito di una rissa per futili motivi, avvenuta nel sopracitato parcheggio, un soggetto, allo stato ignoto, avrebbe colpito con un coltello il 23enne che, poco dopo, è deceduto.

Sono in corso gli accertamenti investigativi da parte del personale della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento e ad individuare i responsabili.

Nel parcheggio restano le tracce del dramma: chiazze di sangue, bottiglie e bicchieri abbandonati, una bottiglia di plastica sporca di sangue accanto a una pozza, come se qualcuno avesse tentato di cancellare le prove dell’orrore.

L’omicidio è avvenuto nel cuore pulsante della vita universitaria, tra i dipartimenti di Matematica, Scienze politiche, Economia, Giurisprudenza, Fisica e Chimica. Una zona che di giorno pullula di studenti, ma che di notte si trasforma in un ritrovo animato, dove la spensieratezza può – troppo facilmente – scivolare nel buio.

