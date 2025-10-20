Perugia, 20 ott. 2025 – Torna Umbria Fashion, l’evento che coniuga arte, moda e solidarietà con il talento e la creatività, sabato 1 e domenica 2 novembre nella sala dei Notari a Perugia. La terza edizione della manifestazione, ideata da Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion, sarà presentata martedì 21 ottobre alle 12 nel salone d’Onore di palazzo Donini, a Perugia. (Nella foto, Paolo Conticini)

Oltre a Laura Cartocci, alla conferenza stampa prenderanno parte Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Fabrizio Croce, assessore al Turismo e a Spettacolo dal vivo e creatività urbana del Comune di Perugia, e Luca Ginetto, caporedattore Rai Tgr Umbria.

“Torniamo carichi di energia e forti del successo delle edizioni passate – anticipa Cartocci –. Come sempre daremo spazio a talk tematici, storie di successo e premiazioni, con ospiti di rilievo, ma soprattutto daremo visibilità a tanti giovani talenti delle scuole a indirizzo moda del territorio, che in questa occasione possono entrare in contatto con aziende e brand affermati. Lo scopo è quello di avvicinare e se possibile introdurre gli studenti al mondo del lavoro, creando per loro un’opportunità di crescita concreta”.

(6)