Date e orari del corso e indicazioni per iscriversi

Bastia Umbra, 20 ott. 2025 – Martedì 28 e Mercoledì 29 Ottobre 2025 prenderà il via il nuovo ciclo di incontri della “Scuola della Cucina di Famiglia”, il progetto ideato dal Comune di Bastia Umbra per valorizzare e tramandare la cultura gastronomica locale, fatta di gesti, ingredienti e tradizioni che si sono evoluti nel tempo, passando dagli anziani ai figli e ai figli dei figli.

Il nuovo corso, intitolato “Impariamo a fare i Maccheroni Dolci”, sarà dedicato a una delle preparazioni più caratteristiche della nostra tradizione culinaria.

Durante le lezioni, alcune componenti di diverse famiglie bastiole si cimenteranno nella trasmissione orale delle proprie ricette e nella dimostrazione pratica della loro preparazione, in un percorso che unisce esperienza, memoria e convivialità.

In queste lezioni si continuerà quel racconto fatto di gestualità, ingredienti e fornelli, elementi autentici di una cultura secolare che rappresenta un patrimonio immateriale da custodire, valorizzare e tutelare, riscoprendo come, nella semplicità delle abitudini, scorra la storia viva della nostra comunità.

Il Programma delle lezioni

Martedì 28 ottobre

Ore 16:00 Eude Zampini

Ore 21:00 Cecilia Alunni e Rosella Nucciarelli

Mercoledì 29 ottobre

Ore 16:00 Gigina Donti

Ore 21:00 Eugenia e Clara Castellini

Prenotazioni

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al numero 075 8018 318. È previsto un massimo di 10 partecipanti per corso. In caso di adesioni superiori, verrà creata una lista d’attesa e, se possibile, sarà organizzato un turno aggiuntivo.

