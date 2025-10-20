I comuni di Assisi e Mattinata uniti per la promozione di olio e turismo sostenibile

Assisi, 20 ott. 2025 – Assisi in Umbria e Mattinata in Puglia unite per la promozione congiunta di olio extravergine di oliva, agricoltura e turismo sostenibile, attraverso la messa in rete di UNTO e FèXtra, festival che si svolgono nelle due città per celebrare l’oro verde come patrimonio culturale e ambientale. Il primo passo della collaborazione è stata la partecipazione, il 18 ottobre scorso, di una delegazione del Comune di Assisi a FèXtra 2025, nell’ambito di un incontro sul tema dell’ulivo come radice di pace e dialogo.

Donatella Casciarri, assessore alla valorizzazione del centro storico, e Francesco Raspa responsabile dell’ufficio Cultura, Cerimoniale ed Eventi, hanno portato a Mattinata il saluto della città serafica e l’esperienza di UNTO (UNESCO, Natura, Territorio, Olio), che dal 2012 si svolge ad Assisi proponendo l’olio come elemento identitario e risorsa strategica per la promozione del territorio. All’evento, oltre alle massime autorità della città pugliese, hanno partecipato anche sindaci e amministratori dei siti UNESCO di Puglia, Alberobello, Andria e Monte Sant’Angelo. Con quest’ultima realtà, vicina a Mattinata, esiste già un patto di amicizia con Assisi, siglato nel 2014 all’insegna dei valori francescani e della devozione di Francesco per San Michele Arcangelo, il cui culto è fortemente legato a questo territorio del Gargano.

“L’olio e l’ulivo – ha sottolineato l’assessore Casciarri – non sono solo prodotti, ma simboli di una tradizione millenaria che parla di pace, dialogo, passione, cura e rispetto per la terra. Assisi e Mattinata sono accomunate dalla valorizzazione di questo patrimonio e mettere in rete esperienze e territori rappresenta un’opportunità di crescita utile a promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuove forme di turismo agricolo e identitario, capaci di unire non solo le nostre due città ma anche Umbria e Puglia”.

Nei prossimi giorni, verrà definito l’iter per la sottoscrizione di un “Patto di Rete” fra Assisi e Mattinata finalizzato alla collaborazione fra UNTO e FèXtra e ad avviare azioni concrete per la promozione dell’olio come simbolo di pace e risorsa per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico delle due città.

