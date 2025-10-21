In programma l’avvio di una Scuola di formazione politica e iniziative sull’agenda di governo del territorio”

Perugia, 21 ottobre 2025 – E’ stata approvata, nel corso dell’ultima Assemblea, la nuova Direzione regionale del Partito democratico ed è stata delineata, da parte del segretario Damiano Bernardini, nella sua relazione, una road map chiara di impegni e obiettivi su cui il Pd sarà impegnato nei prossimi mesi.

L’approvazione della Direzione e dell’Ufficio di tesoreria è avvenuta in maniera unitaria e condivisa, nel segno della partecipazione e della responsabilità collettiva. Con questo passaggio si completa la composizione di tutti gli organismi statutari del partito, segnando il pieno avvio della nuova fase. Un percorso che ha già visto, nella precedente Assemblea regionale, la nomina della segreteria, con un chiaro impegno ribadito dal segretario Damiano Bernardini a lavorare per un allargamento inclusivo e rappresentativo, capace di riflettere la pluralità delle sensibilità e delle componenti che compongono il Partito Democratico in Umbria.

Nel segno della presenza e della partecipazione i prossimi appuntamenti del Partito democratico. Tra questi un ciclo di iniziative legate all’agenda di governo del territorio; un importante appuntamento sullo sviluppo economico regionale, l’avvio di una Scuola di formazione politica; l’individuazione e l’acquisto della nuova sede regionale del partito; proposte politiche rivolte ai giovani e mondo del lavoro.

Il Partito Democratico dell’Umbria si prepara così ad affrontare con determinazione le prossime sfide politiche e sociali, con una struttura organizzativa solida e rinnovata, partecipata e pronta a costruire proposte concrete per il futuro dell’Umbria, a supporto e sostegno del governo regionale.

