Marsciano, 24 ott. 2025 – “Un indirizzo coerente con la nostra realtà scolastica, ma anche sociale ed economica e una novità assoluta per il nostro territorio”, ha detto la dirigente scolastica Mariangela Severi nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali, di docenti dell’Università degli Studi di Perugia e del mondo delle associazioni.

Un percorso liceale, attivo con due classi prime, che amplia l’offerta formativa e che rappresenta un ‘unicum’ per l’area della Media Valle del Tevere, coniugando l’ambito umanistico e sociale con quello scientifico .

Un traguardo frutto di un’interlocuzione tra scuola, istituzioni, realtà associative e famiglie, che risponde ai bisogni occupazionali del territorio e offre competenze trasversali.

Taglio del nastro per il nuovo corso di studi Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale dell’Istituto Salvatorelli-Moneta di Marsciano. La cerimonia inaugurale, che si è svolta presso l’Aula Innovativa della scuola, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali, docenti dell’Università degli Studi di Perugia e del mondo delle associazioni.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per approfondire, attraverso alcuni focus tematici, il collegamento tra apprendimento e valorizzazione degli ambienti didattici, anche con riferimento agli interventi strutturali già realizzati (come ad esempio i nuovi laboratori) e quelli in programma per il futuro, tra cui “un intervento di efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli infissi e la predisposizione di luci a led in luogo degli attuali corpi illuminanti”, come ha spiegato Andrea Moretti, dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali della Provincia di Perugia.

“Il nuovo corso di studi – ha spiegato la dirigente scolastica Mariangela Severi – è un indirizzo formativo coerente con la nostra realtà scolastica, ma anche sociale ed economica e una novità assoluta per il nostro territorio. Abbiamo avuto notizia dell’approvazione relativa all’attivazione dell’indirizzo – ha proseguito ricordando proprio il percorso intrapreso per arrivare a questo traguardo – il 31 dicembre 2024, dopo un iter che era iniziato almeno un anno prima, con la nostra richiesta. Un’iniziativa alla base della quale c’è stata un’analisi attenta e approfondita, che ha tenuto conto non solo degli aspetti strettamente didattici ma anche di quelli di natura sociale ed economica, in riferimento alla nostra realtà territoriale. Per questo riteniamo questa scelta coerente e innovativa, essendo stata inoltre il risultato di una serie di confronti con tanti altri soggetti, quindi frutto della partecipazione di un intero tessuto sociale.

La novità – ha concluso la dirigente – è rappresentata dal taglio non solo umanistico del nostro corso, che comprende lo studio approfondito della matematica, dell’economia e della seconda lingua. Oggi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta e il raggiungimento, addirittura, delle due classi prime, non fa altro che confermare la validità del percorso intrapreso”.

“All’ampliamento dell’offerta formativa, iniziata anni fa con l’indirizzo meccatronico – ha aggiunto il commissario straordinario dell’Istituto Angelo Radicioni – hanno fatto seguito investimenti strutturali, come quelli per i laboratori. Il tutto in un contesto di grande competenza e professionalità del corpo docente, che è il nostro vero punto di forza”.

Di “risultato frutto del confronto tra scuola, istituzioni, famiglie e territorio” ha parlato Luca Conti, dirigente del Servizio Istruzione della Regione Umbria, seguito da Valentina Bendini, responsabile Sezione Diritto allo studio della Regione Umbria, la quale ha sottolineato “la trasversalità di questo percorso di studi, che prevede la parte umanistica e quella scientifica, oltre alla seconda lingua e il grande risultato legato al raggiungimento dei numeri che hanno permesso la formazione di due classi”.

“Un proposta che fornisce agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro”, ha aggiunto Roberta Radicchi, dell’Ufficio Programmazione e Rete Scolastica della Provincia di Perugia.

Nel suo intervento, la consigliera provinciale con delega all’istruzione Francesca Pasquino ha evidenziato l’impegno dell’Ente nel promuovere l’innovazione didattica e nel sostenere la crescita del sistema scolastico territoriale, ringraziando in particolar modo la dottoressa Lorena Pesaresi, responsabile dell’ufficio Programmazione Rete Scolastica. “Il Liceo Economico-Sociale di Marsciano – ha detto – rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni e comunità educante. È un progetto che risponde in modo efficace ai bisogni del territorio, perché la scuola non è solo luogo di istruzione, ma anche motore di crescita, coesione e innovazione.

Mi fa particolarmente piacere sottolineare che, già nel suo primo anno di attivazione, l’indirizzo ha visto la formazione di due classi prime, un risultato significativo che conferma la validità della scelta compiuta e l’interesse reale delle famiglie e degli studenti. Negli ultimi anni abbiamo registrato una diminuzione delle iscrizioni, un segnale che ci invita a rinnovare e adattare la nostra offerta educativa. È fondamentale che la scuola evolva per rispondere alle nuove esigenze dei giovani e del mondo del lavoro. La nostra responsabilità è sostenere iniziative come questa, che arricchiscono il panorama formativo e rappresentano un investimento strategico per la coesione sociale e lo sviluppo economico della regione. Insieme possiamo costruire un futuro in cui ogni studente abbia l’opportunità di realizzare pienamente il proprio potenziale, in un ambiente formativo stimolante e innovativo”.

“Questo non è solo un corso e un indirizzo formativo del nostro Comune, ma di tutto il territorio – ha dichiarato il sindaco di Marsciano Michele Moretti, salutando gli altri due sindaci presenti, Marsilio Marinelli di San Venanzo e Gianluca Coata di Fratta Todina – e proprio dal territorio è arrivata la richiesta di questo tipo di offerta. Le due classi sono un risultato non scontato e questo indirizzo parte già con una prospettiva di rilancio proprio per i giovani e per quello che rappresentano. A loro dico di non accontentarsi dell’ordinario ma di farsi quotidianamente guidare dalla curiosità della scoperta, che è il presupposto per guardare al futuro”.

Proprio di “prospettive future che tale corso può fornire, anche in vista delle scelte universitarie” ha parlato Ugo Carlone, docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

E sono stati poi alcuni studenti del nuovo corso a raccontare le proprie esperienze e impressioni legate a queste prime settimane in classe e alle motivazioni alla base della loro scelta.

Con loro la docente Alessia Terrasi, che ha ricordato come “noi professori– ha spiegato – abbiamo accolto il nuovo corso con curiosità ed entusiasmo, ritenendo che possa essere un percorso con ricadute positive sulla didattica, capace di fornire nuovi punti di vista e stimoli per una crescita anche personale. La scelta di un corso di studi non è fatta solo confrontando le materie con le proprie attitudini, ma soprattutto pensando alle aspettative e alla possibilità di rapportarsi con la contemporaneità in maniera più diretta”.

A precedere i focus tematici è stato il saluto di Daniele Zepparelli, direttore di Umbria Green Festival, realtà attiva a Marsciano e in Umbria da 10 anni e che opera attraverso progetti che mettono insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti, filosofi per trattare di sostenibilità e raccontare il futuro.

Sul tema della sostenibilità, collegato alla valorizzazione degli spazi didattici, è intervenuto il docente Marco Rampazzo, che anche attraverso la proiezione di alcune immagini ha evidenziato “l’importanza e lo stretto legame tra ambiente scolastico e apprendimento, anche in riferimento ai cambiamenti avvenuti nel tempo, che hanno reso necessaria la trasformazione degli spazi fisici e la necessità di ambienti polifunzionali e facili da riconfigurare. È poi necessario – ha concluso – considerare la tecnologia come parte determinante dell’ambiente e prevedere la polifunzionalità. Gli investimenti delle scuole vanno ormai proprio in questa direzione”.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale per tutti i partecipanti.

