Foligno, 27 ott. 2025 – Il Parco dei Canapè riaprirà alla cittadinanza giovedì 30 ottobre. Lo rende noto l’area lavori pubblici del Comune di Foligno. L’area verde era rimasta chiusa in seguito agli effetti provocati dal vento dei giorni scorsi.
Nel corso delle operazioni di verifica per la riapertura, effettuate dal servizio ambiente e verde con il supporto dell’agronomo incaricato, è emersa la necessità di procedere a operazioni di potatura ordinaria (rimonda del secco ed eliminazioni di alcuni rami) su un numero diffuso di alberature per garantire la sicurezza degli utenti.
