PERUGIA, 27 ottobre 2025 – Giano dell’Umbria si prepara ad accogliere la 20° edizione de La Mangiaunta, la manifestazione più importante del borgo che dal 31 ottobre al 2 novembre animerà il centro storico con tre intense giornate dedicate all’olio extravergine d’oliva dei produttori locali. L’edizione 2025 è stata presentata lunedì 27 ottobre in conferenza stampa presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria. Presenti il sindaco di Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli, l’assessore agli Eventi del Comune di Giano dell’Umbria, Valeria Santi, l’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Giano dell’Umbria, Jacopo Barbarito, il presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini.
«L’evento più importante del nostro territorio ormai giunto alla ventesima edizione – afferma il sindaco Petruccioli – si svolgerà durante il fine settimana di Ognissanti, con iniziative per bambini e adulti. L’obiettivo principale è valorizzare l’olio extravergine d’oliva, prodotto simbolo del nostro comune, dove l’enogastronomia ha un ruolo centrale. I visitatori potranno partecipare al tour dei sei frantoi aderenti e scoprire le attività ristorative e ricettive del territorio, rafforzando così la promozione turistica locale. L’organizzazione è pronta, con gli ultimi dettagli in fase di definizione».
«Oltre al tour dei cinque frantoi aderenti – Frantoio e Cantina Moretti Omero, Frantoio Del Sero, Oro di Giano, Frantoio Speranza e Agricola Locci – sarà possibile partecipare ad attività per bambini e adulti, degustazioni, aperitivi e momenti a tema olio presso le strutture ricettive del territorio, oltre a passeggiate e trekking – dichiara l’assessore agli Eventi del comune, Valeria Santi -. Dietro l’organizzazione c’è un grande lavoro e desideriamo ringraziare in modo speciale i cinque frantoi coinvolti, insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Vi invitiamo a partecipare numerosi!».
«La Mangiaunta è un appuntamento storico che valorizza l’identità del Comune di Giano dell’Umbria e del suo olio con protagonista la Monocultivar San Felice. Il programma si rinnova continuamente con novità – ci tiene a sottolineare l’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Giano dell’Umbria, Jacopo Barbarito – tra appuntamenti musicali e momenti di intrattenimento, pensati sia per i nuovi visitatori sia per chi desidera tornare e scoprire nuove esperienze, tra tour dei frantoi e degustazioni di prodotti tipici. L’evento si svolgerà dal pomeriggio di venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre, con attività dedicate soprattutto ai più piccoli e alle famiglie».
Ha parlato così il presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini: «Per noi questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento, inserita in una strategia triennale che prevede un fondo destinato ai comuni per incentivare iniziative volte alla promozione dei prodotti e del territorio. A Giano dell’Umbria, in particolare, viene valorizzato un prodotto di eccellenza per tutta la regione: l’olio, straordinario e di punta nella nostra produzione. Molti comuni sono interessati a questa realtà, che ha anche un rilevante valore economico grazie allo sviluppo di produzioni di eccellenza. Per questo sosteniamo iniziative come questa, che promuovono il territorio e i prodotti ad esso legati.»
Nata per valorizzare l’“oro verde” del territorio e la sua tradizione, l’iniziativa si conferma un appuntamento di richiamo non solo per gli umbri, ma anche per i numerosi visitatori che arrivano da fuori regione, specialmente dal Lazio e dalla Toscana.
Il borgo medievale sarà il cuore pulsante della festa, con degustazioni, musica dal vivo, letture, artisti di strada e spettacoli diffusi che offriranno al pubblico un’esperienza unica tra cultura, enogastronomia e convivialità. Per facilitare la partecipazione, saranno attive navette gratuite ogni quindici minuti dai principali parcheggi fino al centro storico: mezzi da 25 posti che, oltre al servizio di trasporto, condurranno i visitatori anche alla scoperta dei frantoi coinvolti, rendendo possibile un autentico viaggio alle origini dell’olio.
Con il suo ventennale traguardo, La Mangiaunta si conferma non solo una celebrazione dell’olio e delle sue eccellenze, ma anche un’occasione di incontro e di promozione per tutto il territorio, pronta ancora una volta ad accogliere migliaia di visitatori.
La Mangiaunta è resa possibile grazie al sostegno dei GAL (Gruppi di Azione Locale), con finanziamenti provenienti dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali, che supportano iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale (Finanziamento dal Gal Valle Umbra e Sibillini AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06).
La Mangiaunta 2025 – PROGRAMMA
degustazioni | divertimento | passeggiate | workshop | musica | eventi
I FRANTOI DEL TOUR
- Frantoio Filippi
Olio Evo e pane integrale
Via Case Sparse, 117
frantoiofilippi.it
- Frantoio e Cantina Moretti Omero
Bruschetta, lenticchie e cicerchia
Frazione San Sabino, 19
morettiomero.it
- Frantoio Del Sero
Bruschetta con il nostro primolio e salse sfiziose
Loc. Moriano, 15/a
frantoiodelsero.it
- Oro di Giano
Bruschette e tradizione: la roveja
Loc. Macciano, 19A
orodigiano.it
- Frantoio Speranza
Bruschetta, ceci e paté di olive
Via Caldarello, 21
frantoiosperanza.com
- Agricola Locci
Loc. Case Basse, 55
agricolalocci.it
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria al 353.4319017
COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
- Venerdì 31 ottobre
Dalle ore 14.00 alle 16.00 – Piazza San Francesco
Tour dei Frantoi
Visita e degustazione di olio extravergine di oliva e prodotti tipici del territorio nei 5 frantoi che aderiscono al tour.
Navetta gratuita. Ultimo tour in partenza ore 16.00 da Piazza San Francesco.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria al 353.4319017
Ore 17.00 – Biblioteca Comunale
“Olio-ween”
Laboratorio mostruosamente creativo per bambini con “Confusella – la Strega Smemorina”.
Età consigliata: 4–10 anni – Durata: 1 ora
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Ore 17.00 – Sala Frà Giordano
Degustazione guidata di olio extravergine di oliva
A cura del capo panel Giulio Scatolini.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Dalle ore 17.30 – Piazza Frà Giordano
Street Food
Degustazione di prodotti del territorio.
Ore 18.00 – Piazza Frà Giordano
“DegustaPop” – POP70 in concerto
Cover band con successi pop, rock e dance italiani e internazionali.
- Sabato 1° novembre
Ore 9.00 – Piazza San Francesco
Bike tour tra gli ulivi
Percorso ad anello in bicicletta tra gli uliveti.
Attività gratuita su prenotazione. Possibilità di noleggio.
Info: Michele 393.3325719
Ore 10.00 – Piazza San Francesco
Taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.
Dalle 10.00 alle 17.00 – Piazza San Francesco
Tour dei Frantoi
Visite e degustazioni. Navetta gratuita. Ultimo tour ore 16.00.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Ore 10.15 – Sala Frà Giordano
Accoglienza delle delegazioni delle città gemellate
Con il Gruppo Folkloristico di Giano dell’Umbria e le associazioni del territorio.
Ore 14.30 – Piazza Municipale
Urban Orienteering – Attività per famiglie
Gara di orientamento a tappe nel borgo di Giano.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Ore 15.30 – Piazza Municipale
Passeggiata urbana: alla scoperta del borgo di Giano tra arte, storia e tradizioni
A cura dell’Associazione culturale “Le Vie dell’Arte”.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Ore 17.00 – Biblioteca Comunale
“La chiave della memoria”
Letture e laboratorio per piccoli narratori di leggende, a cura di Erica Baciocchi e Elisa Squillace.
Età consigliata: 6–11 anni – Durata: 1h30min
Ore 17.00 – Sala Frà Giordano
Degustazione guidata di olio extravergine di oliva
A cura di Giulio Scatolini, in collaborazione con Frantoi Aperti.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
- Domenica 2 novembre
Ore 9.30 – Piazza Municipale
Passeggiata tra gli ulivi
Fino all’ulivo secolare di Macciano, con concerto del Trio Joseph Richard Rehmer e degustazioni di olio Evo.
In collaborazione con Frantoi Aperti.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Dalle 10.00 alle 17.00 – Piazza San Francesco
Tour dei Frantoi
Visite e degustazioni. Ultimo tour ore 16.00.
Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Ore 11.30 – Loc. Macciano
Suoni dagli olivi secolari
Concerto del Trio Joseph Richard Rehmer (contrabbasso), Pedro Spallati (sax), Lorenzo Brilli (batteria).
Degustazione di pane e olio a cura del frantoio “Oro di Giano”.
Ore 14.30 – presso “Il Pastarolo”, Loc. Bastardo
Cooking Class
Con Michele Raspanti de “Il Pastarolo”: segreti della pasta fresca e della mantecatura con olio Evo di Giano dell’Umbria.
Durata: 2 ore. Posti limitati. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Dalle ore 16.00 – Piazza Municipale
Street food e degustazioni
Dolce rinfresco offerto dalla Pro Loco e prodotti del territorio.
Ore 16.00 – Piazza Municipale
“ALLOK!” Spettacolo ad altissimo ritmo
Teatro di strada con Matteo Pallotto.
Ore 17.00 – Piazza Municipale
The Time Machine in concerto
Viaggio musicale attraverso i più grandi successi italiani e internazionali.
NEI GIORNI DELL’EVENTO
- Aperitivi e degustazioni
- Menù tematici presso le attività ristorative del territorio
APERTURE STRAORDINARIE
- Chiesa di San Francesco e Museo “Ricordi del Passato”
Aperti nei giorni della manifestazione, in collaborazione con la Pro Loco di Giano dell’Umbria.
