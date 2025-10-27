Dal 31 ottobre al 2 novembre tre intense giornate dedicate all’olio extravergine d’oliva dei produttori locali. Il borgo medievale sarà il cuore pulsante della festa, con degustazioni, musica dal vivo, letture, artisti di strada e spettacoli diffusi

PERUGIA, 27 ottobre 2025 – Giano dell’Umbria si prepara ad accogliere la 20° edizione de La Mangiaunta, la manifestazione più importante del borgo che dal 31 ottobre al 2 novembre animerà il centro storico con tre intense giornate dedicate all’olio extravergine d’oliva dei produttori locali. L’edizione 2025 è stata presentata lunedì 27 ottobre in conferenza stampa presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria. Presenti il sindaco di Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli, l’assessore agli Eventi del Comune di Giano dell’Umbria, Valeria Santi, l’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Giano dell’Umbria, Jacopo Barbarito, il presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini.

«L’evento più importante del nostro territorio ormai giunto alla ventesima edizione – afferma il sindaco Petruccioli – si svolgerà durante il fine settimana di Ognissanti, con iniziative per bambini e adulti. L’obiettivo principale è valorizzare l’olio extravergine d’oliva, prodotto simbolo del nostro comune, dove l’enogastronomia ha un ruolo centrale. I visitatori potranno partecipare al tour dei sei frantoi aderenti e scoprire le attività ristorative e ricettive del territorio, rafforzando così la promozione turistica locale. L’organizzazione è pronta, con gli ultimi dettagli in fase di definizione».

«Oltre al tour dei cinque frantoi aderenti – Frantoio e Cantina Moretti Omero, Frantoio Del Sero, Oro di Giano, Frantoio Speranza e Agricola Locci – sarà possibile partecipare ad attività per bambini e adulti, degustazioni, aperitivi e momenti a tema olio presso le strutture ricettive del territorio, oltre a passeggiate e trekking – dichiara l’assessore agli Eventi del comune, Valeria Santi -. Dietro l’organizzazione c’è un grande lavoro e desideriamo ringraziare in modo speciale i cinque frantoi coinvolti, insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Vi invitiamo a partecipare numerosi!».

«La Mangiaunta è un appuntamento storico che valorizza l’identità del Comune di Giano dell’Umbria e del suo olio con protagonista la Monocultivar San Felice. Il programma si rinnova continuamente con novità – ci tiene a sottolineare l’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Giano dell’Umbria, Jacopo Barbarito – tra appuntamenti musicali e momenti di intrattenimento, pensati sia per i nuovi visitatori sia per chi desidera tornare e scoprire nuove esperienze, tra tour dei frantoi e degustazioni di prodotti tipici. L’evento si svolgerà dal pomeriggio di venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre, con attività dedicate soprattutto ai più piccoli e alle famiglie».

Ha parlato così il presidente del GAL Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini: «Per noi questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento, inserita in una strategia triennale che prevede un fondo destinato ai comuni per incentivare iniziative volte alla promozione dei prodotti e del territorio. A Giano dell’Umbria, in particolare, viene valorizzato un prodotto di eccellenza per tutta la regione: l’olio, straordinario e di punta nella nostra produzione. Molti comuni sono interessati a questa realtà, che ha anche un rilevante valore economico grazie allo sviluppo di produzioni di eccellenza. Per questo sosteniamo iniziative come questa, che promuovono il territorio e i prodotti ad esso legati.»

Nata per valorizzare l’“oro verde” del territorio e la sua tradizione, l’iniziativa si conferma un appuntamento di richiamo non solo per gli umbri, ma anche per i numerosi visitatori che arrivano da fuori regione, specialmente dal Lazio e dalla Toscana.

Il borgo medievale sarà il cuore pulsante della festa, con degustazioni, musica dal vivo, letture, artisti di strada e spettacoli diffusi che offriranno al pubblico un’esperienza unica tra cultura, enogastronomia e convivialità. Per facilitare la partecipazione, saranno attive navette gratuite ogni quindici minuti dai principali parcheggi fino al centro storico: mezzi da 25 posti che, oltre al servizio di trasporto, condurranno i visitatori anche alla scoperta dei frantoi coinvolti, rendendo possibile un autentico viaggio alle origini dell’olio.

Con il suo ventennale traguardo, La Mangiaunta si conferma non solo una celebrazione dell’olio e delle sue eccellenze, ma anche un’occasione di incontro e di promozione per tutto il territorio, pronta ancora una volta ad accogliere migliaia di visitatori.

La Mangiaunta è resa possibile grazie al sostegno dei GAL (Gruppi di Azione Locale), con finanziamenti provenienti dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali, che supportano iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale (Finanziamento dal Gal Valle Umbra e Sibillini AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06).

La Mangiaunta 2025 – PROGRAMMA

degustazioni | divertimento | passeggiate | workshop | musica | eventi

I FRANTOI DEL TOUR

Frantoio Filippi

Olio Evo e pane integrale

Via Case Sparse, 117

frantoiofilippi.it

Frantoio e Cantina Moretti Omero

Bruschetta, lenticchie e cicerchia

Frazione San Sabino, 19

morettiomero.it

Frantoio Del Sero

Bruschetta con il nostro primolio e salse sfiziose

Loc. Moriano, 15/a

frantoiodelsero.it

Oro di Giano

Bruschette e tradizione: la roveja

Loc. Macciano, 19A

orodigiano.it

Frantoio Speranza

Bruschetta, ceci e paté di olive

Via Caldarello, 21

frantoiosperanza.com

Agricola Locci

Loc. Case Basse, 55

agricolalocci.it

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria al 353.4319017

COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA

Venerdì 31 ottobre

Dalle ore 14.00 alle 16.00 – Piazza San Francesco

Tour dei Frantoi

Visita e degustazione di olio extravergine di oliva e prodotti tipici del territorio nei 5 frantoi che aderiscono al tour.

Navetta gratuita. Ultimo tour in partenza ore 16.00 da Piazza San Francesco.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria al 353.4319017

Ore 17.00 – Biblioteca Comunale

“Olio-ween”

Laboratorio mostruosamente creativo per bambini con “Confusella – la Strega Smemorina”.

Età consigliata: 4–10 anni – Durata: 1 ora

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Ore 17.00 – Sala Frà Giordano

Degustazione guidata di olio extravergine di oliva

A cura del capo panel Giulio Scatolini.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 17.30 – Piazza Frà Giordano

Street Food

Degustazione di prodotti del territorio.

Ore 18.00 – Piazza Frà Giordano

“DegustaPop” – POP70 in concerto

Cover band con successi pop, rock e dance italiani e internazionali.

Sabato 1° novembre

Ore 9.00 – Piazza San Francesco

Bike tour tra gli ulivi

Percorso ad anello in bicicletta tra gli uliveti.

Attività gratuita su prenotazione. Possibilità di noleggio.

Info: Michele 393.3325719

Ore 10.00 – Piazza San Francesco

Taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.

Dalle 10.00 alle 17.00 – Piazza San Francesco

Tour dei Frantoi

Visite e degustazioni. Navetta gratuita. Ultimo tour ore 16.00.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.15 – Sala Frà Giordano

Accoglienza delle delegazioni delle città gemellate

Con il Gruppo Folkloristico di Giano dell’Umbria e le associazioni del territorio.

Ore 14.30 – Piazza Municipale

Urban Orienteering – Attività per famiglie

Gara di orientamento a tappe nel borgo di Giano.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Ore 15.30 – Piazza Municipale

Passeggiata urbana: alla scoperta del borgo di Giano tra arte, storia e tradizioni

A cura dell’Associazione culturale “Le Vie dell’Arte”.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Ore 17.00 – Biblioteca Comunale

“La chiave della memoria”

Letture e laboratorio per piccoli narratori di leggende, a cura di Erica Baciocchi e Elisa Squillace.

Età consigliata: 6–11 anni – Durata: 1h30min

Ore 17.00 – Sala Frà Giordano

Degustazione guidata di olio extravergine di oliva

A cura di Giulio Scatolini, in collaborazione con Frantoi Aperti.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 2 novembre

Ore 9.30 – Piazza Municipale

Passeggiata tra gli ulivi

Fino all’ulivo secolare di Macciano, con concerto del Trio Joseph Richard Rehmer e degustazioni di olio Evo.

In collaborazione con Frantoi Aperti.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Dalle 10.00 alle 17.00 – Piazza San Francesco

Tour dei Frantoi

Visite e degustazioni. Ultimo tour ore 16.00.

Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Ore 11.30 – Loc. Macciano

Suoni dagli olivi secolari

Concerto del Trio Joseph Richard Rehmer (contrabbasso), Pedro Spallati (sax), Lorenzo Brilli (batteria).

Degustazione di pane e olio a cura del frantoio “Oro di Giano”.

Ore 14.30 – presso “Il Pastarolo”, Loc. Bastardo

Cooking Class

Con Michele Raspanti de “Il Pastarolo”: segreti della pasta fresca e della mantecatura con olio Evo di Giano dell’Umbria.

Durata: 2 ore. Posti limitati. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 16.00 – Piazza Municipale

Street food e degustazioni

Dolce rinfresco offerto dalla Pro Loco e prodotti del territorio.

Ore 16.00 – Piazza Municipale

“ALLOK!” Spettacolo ad altissimo ritmo

Teatro di strada con Matteo Pallotto.

Ore 17.00 – Piazza Municipale

The Time Machine in concerto

Viaggio musicale attraverso i più grandi successi italiani e internazionali.

NEI GIORNI DELL’EVENTO

Aperitivi e degustazioni

Menù tematici presso le attività ristorative del territorio

APERTURE STRAORDINARIE

Chiesa di San Francesco e Museo “Ricordi del Passato”

Aperti nei giorni della manifestazione, in collaborazione con la Pro Loco di Giano dell’Umbria.

