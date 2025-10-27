Un impegno mantenuto e un primo passo verso la realizzazione del Centro Antiviolenza entro il 2026

Marsciano, 27 ott. 2025 – È stato inaugurato sabato 25 ottobre, alla presenza delle autorità e di tante cittadine e cittadini, lo Sportello Antiviolenza della Zona Sociale n. 4 dell’Umbria, con sede in via Trento n. 3 a Marsciano, nei locali adiacenti al Municipio.

Alla cerimonia sono intervenuti i sindaci Michele Moretti (Marsciano), Michele Toniaccini (Deruta) e Gianluca Coata (Fratta Todina), l’assessora regionale con delega alle pari opportunità Simona Meloni, e la presidente dell’associazione Libera…mente Donna, Maurita Lombardi, che gestirà il servizio. Presenti anche rappresentanti dei comuni di Collazione, Massa Martana, Montecastello di Vibio e San Venanzo.

L’apertura dello sportello rappresenta un importante traguardo per la Media Valle del Tevere, che fino ad oggi non disponeva di un presidio specifico contro la violenza di genere. Si tratta di un impegno assunto in campagna elettorale e oggi concretizzato grazie alla determinazione dell’assessora Chiara Tomassoni, e alla collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale.

“Con questo intervento – ha sottolineato l’assessora – abbiamo dotato la Media Valle del Tevere di un servizio fondamentale. È un segnale forte di impegno istituzionale contro la violenza di genere, un fenomeno che attraversa quotidianamente la nostra società. Questo presidio è necessario per rispondere con competenza, attenzione e professionalità alle richieste di supporto delle donne del nostro territorio, evitando che situazioni compromesse possano degenerare con gravi conseguenze”.

Lo sportello, gestito da operatrici specializzate in grado di offrire ascolto, accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, è già operativo con nei seguenti giorni e orari: martedì 10.00-13.00, mercoledì 14.30-17.30, giovedì 09.30-12.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello negli stessi orari al 3355860451.

Questo risultato rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, che prevede, entro il 2026, la realizzazione di un Centro Antiviolenza di riferimento per tutta la Media Valle del Tevere.

Come AVS rivendichiamo con orgoglio questo traguardo, frutto di un impegno costante della Giunta comunale e della nostra assessora Chiara Tomassoni; un segnale tangibile dell’impegno assunto per la promozione dei diritti, della parità e della sicurezza delle donne.

