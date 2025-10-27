Giovedì 30 ottobre alle 17.30 al centro socio culturale di Ferro di Cavallo Il libro raccontal’Italia tra gli anni ‘80 e ‘90 attraverso la storia di un giovane universitario e tifoso palermitano

Perugia, 27 ott. 2025 – A Perugia, al centro socio culturale di Ferro di Cavallo in via Gregorovius 11, giovedì 30 ottobre alle 17.30, l’associazione culturale Umbrialeft presenterà il libro ‘L’estate di Totò Schillaci’ (DeriveApprodi) di Pippo Russo. All’incontro, introdotto da Stefano Vinti di Umbrialeft, interverranno lo stesso autore, Pierluigi Vossi, assessore allo sport del Comune di Perugia, e Silvia Angelici, giornalista de La Nazione – Umbria.

“Siamo alla fine degli anni ‘80 del secolo appena finito a Palermo – si legge nella descrizione del volume –, con l’occupazione delle prime facoltà dell’Università ha inizio il movimento studentesco denominato la ‘Pantera’, il giovane sindaco Leoluca Orlando si batte per rinnovare profondamente la politica ad iniziare dal suo partito, la potente Democrazia Cristiana. La città sembra mettersi a capo di una forte scossa di rinnovamento culturale e politico.

Sembra il tempo del cambiamento, radicale e positivo per la Sicilia e per l’Italia. È sicuramente il tempo di Toto Schillaci, bomber della Juventus, palermitano e stella dei campionati mondiali di calcio che si disputano in Italia. Pippo Russo, sociologo, giornalista e saggista pennella delle pagine tra un saggio di analisi dell’Italia a cavallo tra gli anni ‘80 e i ‘90 e un bel romanzo sulla storia di un giovane universitario e tifoso palermitano che vive le proprie passioni come il calcio e la politica, l’amore è le dinamiche di una famiglia tradizionale. Un libro che ci narra di illusioni e declino interpretate magnificamente attraverso la lente del gioco del calcio”.

