Narni, 28 ott. 2025 – Nel pomeriggio di giovedì scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Narni hanno deferito in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 70 e 77 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i due, entrambi residenti nella provincia, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo dell’autovettura del 77enne: il loro atteggiamento guardingo ed insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, sottoponendoli a perquisizione personale e veicolare.

Nel corso dell’attività, all’interno del bagagliaio del mezzo, sono stati rinvenuti apparati per sistemi di videosorveglianza, del valore complessivo di circa 3.500,00 €, di cui i due non hanno saputo spiegare la provenienza. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il materiale elettronico era riconducibile ad un’azienda specializzata con sede a Foligno (PG), che ne aveva denunciato l’ammanco all’inizio del mese. Per i due è così scattata la denuncia per ricettazione mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Su richiesta del Comando Arma procedente, il Questore di Terni ha inoltre emesso anche la misura dell’avviso orale per il 70enne, già gravato da precedenti.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

