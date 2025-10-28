Papigno (Tr), 28 ott. 2025 – Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, i Carabinieri della Stazione di Papigno hanno deferito in s.l. un 26enne, gravato da precedenti, per porto di oggetti atti ad offendere.

I militari di pattuglia, transitando in via Acquasparsa del capoluogo, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta che, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha cercato di nascondersi dietro una vettura. Individuato e fermato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti un tirapugni ed un involucro contenente 1,5 grammi di hashish, posti in sequestro: per il 26enne è così scattata sia la denuncia penale che la segnalazione alla locale Prefettura in qualità di assuntore. Inoltre, essendo egli residente nella provincia di Trento, è stata anche avanzata al Questore di Terni la proposta di divieto di ritorno nel capoluogo ternano.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

