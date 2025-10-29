Terni, 29 ott. 2025 – Ancora un nuovo appuntamento di calcio in miniatura tradizionale a Roma nella Capitale per l’atleta Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto .
Dopo la buona prova nella Coppa Lazio dello scorso 19 ottobre arrivando ai quarti di finale Master Gold , sfiorando le semifinali .
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 9,00, parteciperà al Torneo di Subbuteo Classico Fisct Lazio.
L’ evento e’ organizzato dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo Sezione Regione Lazio in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni e dal club dell’ Alba Roma Subbuteo .
L’ evento agonistico sportivo si disputerà presso la location di Via di Grotte Celoni n 27 a Roma.
Si prevede una buona partecipazione di numerosi giocatori da Latina , Viterbo , Roma e Frosinone anche dall’ Umbria e dall’ Abruzzo.
Il Commento di Perotti :” una nuova Sfida nella Capitale per confermare il buon momento di forma e per mantenere una posizione interessante nel ranking Fisct Lazio di Subbuteo tradizionale”.
