Denunciato l’ennesimo atto di crudeltà contro un povero animale indifeso. Nonostante sia stato colpito da pallini da caccia (rimarrà cieco) è riuscito a tornare a casa. L’orrore a Lippiano, la denuncia della proprietaria

Monte Santa Maria Tiberina, 31 ott. 2025 . Gli hanno sparato in faccia. Leo, un piccolo gatto dal muso gentile, è stato colpito da qualcuno che ha deciso di trasformare un’arma in strumento di crudeltà. Un colpo di fucile, forse da caccia, gli ha devastato il volto: pallini conficcati nel muso e in altre parti del corpo, come mostrano le radiografie diffuse dalla sua proprietaria, una donna della zona di Lippiano, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina.

La denuncia ai carabinieri forestali è stata presentata subito, ma la rabbia e il dolore non si fermano davanti a un verbale. La storia di Leo, condivisa sui social dalla sua umana, è diventata il simbolo di una violenza tanto assurda quanto vile. Il gatto è vivo, si sta riprendendo dalle ferite, ma ha già perso la vista da un occhio e per ora non riesce a vedere nemmeno con l’altro. I veterinari non escludono un parziale recupero, ma la sofferenza inflitta è già una condanna senza appello per chi l’ha colpito.

Resta difficile individuare il responsabile, ma resta anche una speranza, quella della donna che accudisce Leo: «Che da episodi come questo nasca una consapevolezza nuova, che la caccia oggi è fuori dal tempo. E che tanti cacciatori depongano le armi per scegliere la convivenza pacifica con la natura e le sue creature».

Un messaggio che vale più di una denuncia: un appello a restare umani, a non voltarsi dall’altra parte davanti alla crudeltà. Perché chi ferisce un animale, ferisce anche la nostra civiltà. Chi fa del male agli animali il male stesso prima o poi gli si rivolta contro. E’ la legge della compensazione. (Foto archivio)

