Iniziati oggi i tabelloni maschili e femminili del FIP Silver firmato Banca Mediolanum. Perugia si conferma quale crocevia di livello internazionale del talento tricolore

Perugia, 31 ottobre 2025 – Alla Padel Arena Fastweb ci sono i top player mondiali come Javi Barahona e Javi Garcia – entrambi numero 22 del mondo, che qui a Perugia hanno vissuto la prima grande gioia della loro carriera in comune – o chi ha scritto la storia della nostra Nazionale come Di Giovanni, Sinicropi o Martina Parmigiani e Giulia Dal Pozzo. E non solo. Nello splendido impianto perugino, dove oggi sono partiti i tabelloni principali del quinto appuntamento con i FIP Silver della tournèe Mediolanum Padel Cup – scende in campo una NextGen ricca di talento che sogna in grande.

Occhi puntati dunque, non solo sui big come gli “Javis” o su Giulia Dal Pozzo – grande protagonista dellaFIP Euro Padel Cup della scorsa settimana, l’Europeo del padel – ma anche sui migliori esponenti della NextGen che vede la Padel Arena Fastweb come una delle più importanti ‘culle del talento’ del nostro Paese. Una connotazione che si colloca perfettamente con la vocazione della tournée firmata Banca Mediolanum, sin dal primo torneo dello scorso anno, importante teatro per i nostri migliori giovani. Tra questi, troviamo Stefano Indomenico e Vittoria Giraldi che proprio alla Padel Arena Fastweb hanno vinto il torneo Promises Under 18 dello scorso febbraio e che oggi sono tra i più seguiti a Perugia.

RITORNO ED EMOZIONI Indomenico, che la settimana prossima compierà 17 anni e già in campo nella tappa di Palermo, ha vinto la medaglia d’oro nei Campionati Italiani Juniores nel 2024 e quella d’argento nel 2025 oltre ai cinque titoli conquistati in meno di un anno nel circuito mondiale FIP Promises, dedicato alle giovani promesse. Ora, però, è il momento del salto di qualità ed ecco che arriva la partecipazione al main draw del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia: “Sicuramente è una bella emozione tornare a giocare alla Padel Arena Fastweb – le parole di Indomenico dopo il successo nel primo turno per 6-2 6-3 contro la coppia italoargentina Corbo-Sperati -. Dopo la vittoria nel torneo giovanile ritrovarsi nel main draw di un FIP Silver proprio qui è una grande emozione”. Poi una battuta proprio su Mediolanum Padel Cup: “Si tratta di una tournèe in cui è un piacere giocare e, dopo averlo fatto nella mia Sicilia, volevo essere anche qui a Perugia con cui ho un legame particolare”.

Da Perugia a Perugia, andata e ritorno anche per Vittoria Giraldi. La classe 2009 è uno dei talenti della NextGen più interessanti del seeding femminile del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia grazie ai successi nel 2024 e nel 2025 dei Campionati Italiani Juniores. Ma non solo. Vittoria è stata protagonista dell’argento europeo juniores dell’Italia l’anno scorso e del quinto posto azzurro – sempre nell’Under 16 – nella FIP Junior World Cup di settembre.

PUNTO D’INCONTRO La Mediolanum Padel Cup si conferma quindi come punto d’incontro fondamentale tra i giocatori più affermati e i volti più promettenti della NextGen: Riccardo Sinicropi,medaglia d’argento agli Europei 2024, scende in campo insieme a Matteo Platania, 19 anni, esponente di punta della “scuola siciliana” di padel. E se su un campo troviamo Daniele “Denny” Cattaneo, campione europeo con la Nazionale nel 2019, sull’altro si possono ammirare i colpi del 18enne Giuseppe Fino, semifinalista nella tappa di Torino. E poi ancora Matteo Sargolini, 17 anni, vincitore quest’anno del titolo italiano Under 18 oltre a Steve Stracquadaini e Noa Bonnefoy, classe 2005 protagonista ai quarti di finale proprio nella tappa torinese di Banca Mediolanum e vincitore dello Scudetto juniores nel 2023 da numero uno al mondo nel ranking mondiale Juniores.

Un appuntamento importante, quello firmato Mediolanum a Perugia, tanto da fare da apripista anche al FIP Promises da record in programma la prossima settimana proprio alla Padel Arena Fastweb: sono ben 185 – nonostante le iscrizioni siano ancora aperte – le coppie di undici nazionalità diverse che scenderanno in campo a Perugia.

IL CUPRA FIP TOUR Il CUPRA FIP Tour, circuito professionistico della Federazione Internazionale Padel, conta attualmente 318 tornei in 48 Paesi tra maschile e femminile, per un totale di 166 eventi confermati, dei quali 152 ‘combined’. Numeri da record – confermati nel primo semestre del 2025 in cui sono stati 75 i tornei disputati, con 3.155 giocatori e giocatrici in campo provenienti da 91 paesi – di cui è parte FIP Silver Mediolanum Padel Cup, iniziata ad aprile con la prima tappa a Roma, al Villa Pamphili Padel Club. Perugia è il quinto appuntamento in calendario, prima della tappa conclusiva di Como in programma a fine novembre.

LE STAR DEL PALLONE Grande padel anche con le star del pallone. A Perugia ci sarà spazio per quattro grandi calciatori – nonché grandi amanti della “pala” – pronti a scendere in campo domenica a ora di pranzo. Intorno alle 13 arriveranno alla Padel Arena Fastweb Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda, vincitori della Coppa Italia con la Lazio nel 2004, insieme a Diego Perotti e David Pizarro, grandi protagonisti con la maglia della Roma. I calciatori saranno protagonisti della “Vip ProAm Exhibition”, in cui giocheranno al fianco degli ospiti di Banca Mediolanum prima di sfidarsi in un derby che promette spettacolo, ma anche divertimento e fair play. Prima e dopo, i quattro campioni si fermeranno con il pubblico – che potrà assistere gratuitamente alla sfida – per gli immancabili selfie e autografi.

INCLUSIVE PADEL Nel corso del weekend a Perugia è previsto anche un momento dedicato al valore sociale dello sport. L’associazione Bionic People, guidata dal paralimpico Alessandro Ossola – primatista italiano sui 60, 100 e 200 metri – sarà protagonista alla Padel Arena Fastweb con un’iniziativa di padel inclusivo che coinvolgerà atleti e ospiti di Banca Mediolanum. Un appuntamento che celebra lo sport come strumento di integrazione, ispirazione e condivisione, capace di andare oltre ogni barriera fisica.

LA CLINIC CON IL TOP COACH Alla Padel Arena Fastweb spazio anche alla formazione tecnica con la Clinic di Saverio Palmieri, assistant coach delle azionali maschile e femminile di padel guidate da Marcela Ferrari, con cui la scorsa settimana ha vinto il doppio bronzo alla FIP Euro Padel Cup, l’Europeo di padel disputato in Spagna. Palmieri condividerà con gli ospiti di Banca Mediolanum la propria esperienza, offrendo consigli pratici su tecnica e gestione del gioco durante il match.

UN MODELLO INNOVATIVO L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – il circuito mondiale della FIP, la Federazione Internazionale Padel. Le tappe:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Padel Arena Fastweb)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING Tra le grandi novità di Mediolanum Padel Cup, la trasmissione dedicata dei match del sabato e della domenica, visibili sul ‘Central Court’ del club ospitante in diretta streaming sul canale YouTube della FIP, la Federazione Internazionale Padel.

GLI AMATORI Dal lunedì al sabato, ogni tappa di Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.

