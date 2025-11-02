Vittoria per la coppia testa di serie numero uno anche nel seeding femminile con Nuria Rodriguez e Lucia Martinez che si sono imposte dopo una battaglia straordinaria di tre set su Marta Borrero

Perugia, 2 novembre 2025 – Due top mondiali nel maschile e due delle grandi protagoniste del CUPRA FIP Tour nel femminile. Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia incorona quattro giocatori straordinari al termine di cinque giorni intensi, dove sono stati protagonisti top player internazionali, le star azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo nell’Europeo della scorsa settimana e i migliori talenti della NextGen.

Alla Padel Arena Fastweb, dove vinsero il loro primo torneo internazionale in coppia nel 2023, fanno ancora festa Javi Barahona e Javi Garcia dopo aver dominato l’ultima giornata nel torneo a partire dalla semifinale del mattino vinta per 6-3 7-5 contro gli italiani Lorenzo Di Giovanni – protagonista del terzo posto dell’Italia nella FIP Euro Padel Cup, l’Europeo del padel – e Santino Giuliani. Nel pomeriggio la sfida decisiva tutta spagnola contro Alberto Garcia e Jaume Romera, terminata sul risultato di 6-2 6-4, prima di partire per la FIP World Cup Pairs in Kuwait. “Per noi è sempre un grande piacere giocare in Italia e vincere qui ha un significato doppio considerando questo nostro legame con con la Padel Arena Fastweb“, le parole di Javi Barahona al termine del match. “Ringrazio tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in questi giorni, questa è una seconda casa per noi“, ha poi concluso Garcia.

Spettacolo anche nel tabellone femminile con il successo dell’altra coppia testa di serie numero uno formata da Nuria Rodriguez e Lucia Martinez. Le due spagnole, rispettivamente numero 36 e 38 al mondo, hanno superato in semifinale per 6-3 6-0 le azzurre Clarissa Aima e la stella della NextGen Camilla Livioni – vincitrice dello scudetto Under 18 e protagonista con la maglia dell’Italia nella FIP Junior World Cup di quest’anno – per poi ripetersi nel pomeriggio al termine di un match spettacolare e combattuto per 7-5 4-6 6-2 contro Marta Borrero – vincitrice della tappa FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso – e Marta Arellano. Nuria Rodriguez e Lucia Martinez, con il successo di oggi alla Padel Arena Fastweb, conquistano il loro quinto titolo nel CUPRA FIP Tour del 2025 confermandosi tra le più in forma del circuito internazionale.

PRIMA VITTORIA ROMANISTA NEL DERBY DEL PADEL

Non solo l’emozione delle finali. A entusiasmare il pubblico della Padel Arena Fastweb è stata anche la sfida tra quattro grandi stelle del calcio, scese in campo per un derby speciale tra Lazio e Roma a colpi di ‘pala’ firmato Banca Mediolanum.

Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda da una parte del campo, con Diego Perotti e David Pizarro dall’altra, hanno regalato sorrisi e spettacolo nella “Vip ProAm Exhibition” in cui prima hanno giocato anche al fianco degli ospiti di Banca Mediolanum.

Dopo una partita che il pubblico presente ha seguito tra applausi e cori di incitamento, ad aggiudicarsi l’incontro sono stati Perotti e Pizarro (6-2 7-5 il risultato finale), conquistando la prima vittoria romanista nel ‘derby del padel’, giunto alla sua terza edizione dopo quelle al Villa Pamphili Club. “Siamo fieri di essere i primi giallorossi a vincere il derby del padel, avevamo bisogno di interrompere questo tabù”, ha commentato sorridendo Perotti al termine del match. “Oggi sono stati più bravi loro, ma vogliamo rifarci e tornare a vincere già dal prossimo appuntamento”, la risposta di uno sportivo Fiore. Subito dopo l’abbraccio al centro del campo tra i quattro fuoriclasse, prima dei selfie e autografi con i tifosi.

IL CUPRA FIP TOUR DI BANCA MEDIOLANUM

Il contesto del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia è quello di un fenomeno globale: il CUPRA FIP Tour, il circuito del padel internazionale dove crescono i grandi talenti mondiali del presente e del futuro. Il circuito professionistico FIP conta attualmente 318 tornei in 48 Paesi tra maschile e femminile, per un totale di 166 eventi confermati, dei quali 152 ‘combined’. Numeri in costante crescita come dimostrano i dati del primo semestre del 2025 in cui sono stati 75 i tornei disputati, con 3.155 giocatori e giocatrici in campo provenienti da 91 paesi. Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup è iniziato ad aprile, con la prima tappa a Roma, al Villa Pamphili Padel Club. Perugia è stato il quinto appuntamento, con la tournée che si chiuderà a fine novembre con la tappa di Como.

LO SPORT OLTRE LE BARRIERE

Sport e inclusione grandi protagonisti nella giornata di sabato alla Padel Arena Fastweb con l’iniziativa di Bionic People – l’associazione fondata e guidata dal paralimpico Alessandro Ossola, primatista italiano sui 60, 100 e 200 metri – che è sceso in campo insieme al suo team per una partita speciale di padel che ha coinvolto anche gli ospiti di Banca Mediolanum. Una grande dimostrazione, quella andata in scena alla Padel Arena Fastweb, di come il padel riesca ad abbattere barriere e creando momenti autentici di condivisione.

LA CLINIC CON IL TOP COACH

Oltre al Torneo Corporate, in campo nel fine settimana è stato protagonista anche Saverio Palmieri, figura di spicco del padel italiano: l’ex giocatore azzurro, oggi assistant coach della Nazionale maschile e femminile è uno degli artefici – dalla panchina azzurra guidata da Marcela Ferrari – del doppio bronzo nella FIP Euro Padel Cup, gli europei di padel, disputati la scorsa settimana in Spagna. Palmieri ha tenuto un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum nel quale ha svelato i ‘segreti’ per migliorare nel gioco e nella tattica in un’occasione speciale per i partecipanti, che hanno potuto confrontarsi con uno dei coach più esperti del panorama internazionale, tra consigli e momenti di gioco condivisi.

UN MODELLO INNOVATIVO

L’impegno nel mondo del padel si inserisce all’interno dei Mediolanum Sport Days, un ampio programma di eventi sportivi firmati Banca Mediolanum. A conferma della vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo, la Banca accompagnerà le sei tappe di Mediolanum Padel Cup per percorrere l’Italia da Nord a Sud, coinvolgendo clienti, appassionati e agonisti. Parteciperanno anche ospiti e celebrity che si alterneranno sui campi da gioco. Banca Mediolanum promuove un modello sportivo che valorizza la passione non solo a livello tecnico-agonistico, ma anche come momento di socializzazione, divertimento e inclusione.

LA TOURNÉE DI BANCA MEDIOLANUM

Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria SILVER del CUPRA FIP Tour – con un Prize money di 20.000 euro – il circuito mondiale della FIP, la Federazione Internazionale Padel. Le tappe:

– Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili)

– Palermo (23-29 giugno, Country Time Club)

– Treviso (30 giugno-6 luglio, Padel Club X4)

– Torino (22-28 settembre, Pala Village)

– Perugia (27 ottobre-2 novembre, Padel Arena Fastweb)

– Como (24-30 novembre, The Padel Resort)

LO STREAMING Tra le grandi novità di Mediolanum Padel Cup, la trasmissione dedicata dei match del sabato e della domenica, visibili sul ‘Central Court’ del club ospitante in diretta streaming sul canale YouTube della FIP, la Federazione Internazionale Padel.

GLI AMATORI Dal lunedì al sabato, ogni tappa di Mediolanum Padel Cup avrà il suo torneo satellite, un TPRA FITP dedicato ai giocatori di quarta fascia e NC delle classifiche federali nazionali di padel.

