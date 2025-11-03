Iniziativa promossa dal Consiglio Comunale di Bastia Umbra: Giovedì 7 novembre, presso il Cinema Esperia

Bastia Umbra, 3 nov. 2025 – Il Comune di Bastia Umbra, con il sostegno dell’intero Consiglio Comunale, promuove una serata di sensibilizzazione e solidarietà a favore della popolazione palestinese e delle vittime del conflitto a Gaza.

Giovedì 7 novembre, presso il Cinema Esperia, si terrà il Cineforum Solidale per Gaza ed Emergency, con la proiezione del docufilm “La voce di Hind Rajab”, un’opera che racconta con intensità la realtà del conflitto attraverso lo sguardo dei più vulnerabili.

La serata prenderà il via alle ore 20:45 con l’apertura della sala, seguita alle 21:00 dai saluti istituzionali. Alle 21:30 è prevista la proiezione del film. Prima dell’inizio, i consiglieri promotori dell’iniziativa e i volontari di Emergency illustreranno l’impegno dell’associazione nelle aree colpite e le modalità con cui ciascuno può contribuire concretamente a sostenere gli interventi umanitari.

L’ingresso è ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency, a sostegno delle attività sanitarie e di assistenza rivolte alla popolazione palestinese.

Un appuntamento di riflessione e partecipazione, per riaffermare i valori di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli.

Dettagli per le donazioni bancarie:

Conto intestato a: Comune di Bastia Umbra – Raccolta fondi Emergency Pop. Palestinese

IBAN: IT40K0103038280000001594965

La solidarietà è un gesto semplice che può fare la differenza.

