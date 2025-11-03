Tra commozione e gratitudine, la comunità ha riconosciuto l’impegno costante del presule accanto ai nursini nei giorni più duri e nella lenta ricostruzione. “Mi accosto in punta di piedi, ma con affetto sincero”, ha detto il vescovo. E il sindaco Boccanera ha ricordato: “Non ci ha mai lasciato soli”

Norcia, 3 nov. 2025 – C’era commozione vera ieri, 2 novembre, davanti alla nuova Basilica di San Benedetto, quando Norcia ha abbracciato il suo vescovo come uno dei suoi.

Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, è diventato cittadino onorario della città ferita e rinata, nel giorno in cui le sue pietre sacre tornavano a respirare dopo il sisma del 2016. Un riconoscimento che sa di gratitudine e di affetto, consegnato al termine delle celebrazioni per la riapertura della Basilica, simbolo di una rinascita faticosa ma ostinata.

«Divento nursino, cioè entro a far parte di questa comunità, ed è per me un grande onore» ha detto il presule, con la voce rotta dall’emozione. Poi, con quella pacata franchezza che lo contraddistingue, ha aggiunto: «In realtà non mi sono mai sentito estraneo — il paesaggio mi ricorda le montagne del Piemonte — anche se non sempre qualche nursino ha accolto e compreso le scelte pastorali della Chiesa diocesana e del vescovo, talvolta ferocemente criticate. Mi accosto in punta di piedi, ammirando l’attaccamento al territorio, la laboriosità, la fierezza di appartenere a una gens antica che ha dato Benedetto all’Europa e al mondo, e la tenacia di ricominciare sempre».

Parole sincere, quelle di monsignor Boccardo, che raccontano il suo cammino accanto a un popolo caparbio, capace di rialzarsi tra le macerie e di non smettere mai di credere. Nel momento in cui riceve la cittadinanza onoraria, il vescovo restituisce a Norcia un’immagine di sé come pastore presente, discreto, ma sempre al fianco della sua gente.

«Concedendo la cittadinanza onoraria al vescovo, oggi porta il mio nome e domani ne avrà un altro — ha sottolineato — il Comune ha voluto riconoscere il contributo fattivo assicurato in modi diversi dalla Chiesa diocesana per il bene delle persone e dell’intera società».

E il sindaco, Giuliano Boccanera, ha voluto restituire il senso profondo di quel gesto: «Non è un atto formale o protocollare, ma l’espressione autentica di un legame consolidatosi nel tempo, specie in una delle pagine più tristi della nostra recente storia. Con discrezione, forza e amore lei è stato accanto alla nostra gente. Non ci ha mai lasciato soli; il suo impegno concreto per la ricostruzione, non solo degli edifici ma soprattutto delle relazioni, è stato per noi elemento di speranza e forza. Lei è uno di noi, è parte della nostra storia, delle nostre fatiche».

Così, nel cuore di Norcia, tra le pietre che tornano a vivere e la fede che non ha mai ceduto, monsignor Boccardo diventa cittadino onorario. Ma, come ha detto lui stesso, in fondo lo era già da tempo: da quando, tra la polvere e la paura, scelse di restare.

